Авиация Украины разнесла вдребезги 4 района сосредоточения армии РФ

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины успешно атаковала сразу четыре района сосредоточения живой силы российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начался 1521 день полномасштабной войны против Украины.
- Вчера на фронте произошло 194 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 24 апреля 2026 года
Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 24.04.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 323 460 (+910) человек;
танков — 11 892 (+4) ед;
боевых бронированных машин — 24 445 (+4) ед;
артиллерийских систем — 40 606 (+32) ед;
РСЗО — 1 753 (+1) ед;
средств ПВО — 1 353 (+2) ед;
БпЛА оперативно-тактического уровня — 254 605 (+1 175) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 91 256 (+129) ед;
Кроме того, применил 6620 дронов-камикадзе и произвел 2757 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 155 из реактивных систем залпового огня.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-