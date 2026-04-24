Авиация Украины разнесла вдребезги 4 района сосредоточения армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб ВСУ
ВСУ
Read in English
Читати українською

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины успешно атаковала сразу четыре района сосредоточения живой силы российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Начался 1521 день полномасштабной войны против Украины.
  • Вчера на фронте произошло 194 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 24 апреля 2026 года

Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 24.04.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 323 460 (+910) человек;

  • танков — 11 892 (+4) ед;

  • боевых бронированных машин — 24 445 (+4) ед;

  • артиллерийских систем — 40 606 (+32) ед;

  • РСЗО — 1 753 (+1) ед;

  • средств ПВО — 1 353 (+2) ед;

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 254 605 (+1 175) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 91 256 (+129) ед;

Вчера противник нанес один ракетный удар, применил две ракеты, совершил 83 авиационных удара, сбросив 277 управляемых авиабомб.

Кроме того, применил 6620 дронов-камикадзе и произвел 2757 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 155 из реактивных систем залпового огня.

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?