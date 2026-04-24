Авіація України рознесла вщент 4 райони зосередження армії РФ

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація Сил оборони України успішно атакувала одразу чотири райони зосередження живої сили російських загарбників.
Головні тези:
- Розпочався 1521 день повномасштабної війни проти України.
- Вчора на фронті відбулося 194 бойових зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 24 квітня 2026 року
Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 24.04.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 323 460 (+910) осіб;
танків — 11 892 (+4) од;
бойових броньованих машин — 24 445 (+4) од;
артилерійських систем — 40 606 (+32) од;
РСЗВ — 1 753 (+1) од;
засобів ППО — 1 353 (+2) од;
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 254 605 (+1 175) од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 91 256 (+129) од;
Крім того, застосував 6620 дронів-камікадзе та здійснив 2757 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 155 — із реактивних систем залпового вогню.
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-