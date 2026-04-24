Авіація України рознесла вщент 4 райони зосередження армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Read in English

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація Сил оборони України успішно атакувала одразу чотири райони зосередження живої сили російських загарбників.

Головні тези:

  • Розпочався 1521 день повномасштабної війни проти України.
  • Вчора на фронті відбулося 194 бойових зіткнення.

Втрати армії РФ станом на 24 квітня 2026 року

Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 24.04.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 323 460 (+910) осіб;

  • танків — 11 892 (+4) од;

  • бойових броньованих машин — 24 445 (+4) од;

  • артилерійських систем — 40 606 (+32) од;

  • РСЗВ — 1 753 (+1) од;

  • засобів ППО — 1 353 (+2) од;

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 254 605 (+1 175) од;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 91 256 (+129) од;

Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував дві ракети, здійснив 83 авіаційні удари, скинувши 277 керованих авіабомб.

Крім того, застосував 6620 дронів-камікадзе та здійснив 2757 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 155 — із реактивних систем залпового вогню.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?