Путін намагається організувати на Кіпрі штучні акції протесту — відома мета
Російський диктатор Володимир Путін та його команда роблять все можливе, щоб організувати на Кіпрі штучні акції протесту. Ключова ціль наразі — зміна політики ЄС щодо України, блокування кредиту для Києва у розмірі 90 млрд євро, а також дискредитація українського лідера Володимира Зеленського.

Головні тези:

  • Фейкові протести під формальними антивоєнними гаслами — стандартна російська маніпуляція.
  • Україна уже попередила ЄС про новий план Кремля.

Путін намагається знову розколоти ЄС зсередини

Що важливо розуміти, Кіпр системно підтримує Україну та її територіальну цілісність, однак російського диктатора навіть це не зупинило.

До нової антиукраїнської кампанії залучені:

  • посольство РФ на Кіпрі,

  • структури «Россотруднічєства»,

  • проросійські громадські об’єднання тощо.

Окрім того, вдалося дізнатися, що координує усі процес «Російський культурний центр».

Як зазначають у ЦПД, подібні організації під прикриттям культурних проєктів свідомо просувають вплив та пропаганду рф за межами країни.

Відомо, що «протести» планується проводити до 25 квітня під формальними антивоєнними гаслами. Втім, це типова російська маніпуляція з перекладанням відповідальності за війну на Україну, ЄС та НАТО. Головною має стати вимога «негайного припинення фінансування війни в Україні з боку ЄС».

Путін та його поплічники налаштовані зробити все можливе, щоб перешкодити підтримці України та спровокувати розкол в Євросоюзі.

Офіційний Київ уже попередив європейських союзників про нові підступні плани Кремля.

