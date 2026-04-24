У НАТО відреагували на намір Трампа вигнати Іспанію з Альянсу

Представник НАТО пояснив журналістам, що в статуті Альянсу немає положень про призупинення членства або виключення країн-членів. Це означає, що президент США Дональд Трамп не зможе виключити Іспанію з блоку, бо йому так захотілося.

НАТО публічно дав відсіч Трампу

Згідно з даними інформаційної агенції Reuters, Міноборони США розробило різні сценарій помсти НАТО за те, що члени блоку не підтримали Штати у війні на Близькому Сході.

Один з головних варіантів передбачає виключення Іспанії з Альянсу.

Як виявилося, Трамп досі лютує через критику Іспанії на його адресу, а також ненадання дозволу використовувати американські бази на іспанській території у межах операції проти Ірану.

Проте представник НАТО заявив ЗМІ, що замисел президента США приречений на провал.

За словами останнього, засновницький договір Альянсу "не передбачає жодних положень щодо призупинення членства в НАТО або виключення (держав-членів)".