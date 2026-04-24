Макрон домовляється з Грецією про 43 винищувачі Mirage для України

Згідно з даними видання Le Figaro, французький лідер Емманюель Макрон запропонував Греції угоду про передачу Україні всіх її винищувачів Mirage 2000. Що цікаво, натомість Париж пропонує грецьцій владі вигідні умови придбання винищувачів Rafale у компанії Dassault Aviation.

Макрон налаштований знайти для України десятки винищувачів

24 квітня президент Франції знаходиться з офіційним візитом у Греції.

Головна мета цієї поїздки цілком конкретна — обмін усіх 43 грецьких літаків Mirage 2000 та запасних частин до них на еквівалентну кількість літаків Rafale за зниженою ціною.

Як вдалося дізнатися журналістам, йдеться про 24 літаки Mirage 2000-5 та 19 старіших Mirage 2000 EGM/BGM.

Існує висока ймовірність того, що не всі вони є боєздатними, оскільки старіші версії вже виведені з експлуатації.

Емманюель Макрон запропонує Греції поставити "подібну кількість" винищувачів Rafale за зниженою ціною.

За словами інсайдерів, конкретні умови угоди та точна вартість обладнання мають бути узгоджені обома сторонами у межах перемовин.