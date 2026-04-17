Між Макроном та Мерцом стався новий розкол через Ормузьку протоку

Згідно з даними Bloomberg, лідери Європи досі не можуть дійти згоди в питанні розблокування Ормузької протоки. Найгарячіші конфлікти спалахують саме між президентом Франції Емманюєлем Макроном і канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом.

Як вдалося дізнатися журналістам, ключовий конфлікт розгорівся між офіційними Берліном та Парижем.

Станом на сьогодні ні Макрон, ні Мерц не можуть визначитися щодо участі США у місії щодо розблокування Ормузької протоки.

Одна з головних проблем полягає в тому, що канцлер ФРН активно добивається участі Штатів у цьому процесі.

Що стосується позиції Макрона, то останній наполягає на тому, що брати участь у місії повинні винятково "невоюючі" країни.

За словами анонімних джерел, у будь-якому випадку участь європейських країн можлива лише після забезпечення миру на Близькому Сході.