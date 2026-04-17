Між Макроном та Мерцом стався новий розкол через Ормузьку протоку
Категорія
Політика
Дата публікації

Мерц
Read in English
Джерело:  Bloomberg

Згідно з даними Bloomberg, лідери Європи досі не можуть дійти згоди в питанні розблокування Ормузької протоки. Найгарячіші конфлікти спалахують саме між президентом Франції Емманюєлем Макроном і канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом.

Головні тези:

  • Мерц хоче добитися участі США в розблокуванні Ормузької протоки.
  • Однак Макрон активно блокує цю ідею.

Конфлікт Мерца та Макрона — останні подробиці

Як вдалося дізнатися журналістам, ключовий конфлікт розгорівся між офіційними Берліном та Парижем.

Станом на сьогодні ні Макрон, ні Мерц не можуть визначитися щодо участі США у місії щодо розблокування Ормузької протоки.

Одна з головних проблем полягає в тому, що канцлер ФРН активно добивається участі Штатів у цьому процесі.

Що стосується позиції Макрона, то останній наполягає на тому, що брати участь у місії повинні винятково "невоюючі" країни.

За словами анонімних джерел, у будь-якому випадку участь європейських країн можлива лише після забезпечення миру на Близькому Сході.

Повідомляється, що для розвʼязання цього питання в пʼятницю пройде зустріч у Парижі, до якої доєднаються Макрон, Мерц, Стармер та прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні. Ще низка лідерів приєднаються до зустрічі через відеоконференцію, аби обговорити, який внесок може зробити кожна з країн.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?