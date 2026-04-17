Зеленський хоче зустрітися з Путіним у Туреччині

Українська влада налаштована організувати в Туреччині зустріч глави держави Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. У ній також можуть взяти участь турецький та американський лідери Реджеп Тайїп Ердоган та Дональд Трамп.
Головні тези:
- Очільник Кремля поки жодним чином не відреагував на нову прозицію Зеленського.
- Попри це, він багато разів давав зрозуміти, що готовий на переговори лише в Москві.
Зеленський продовжує добиватися зустрічі з Путіним
Про наміри українського лідера повідомив очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга.
За словами дипломата, команда Володимира Зеленського уже направила цей сигнал союзникам Києва в Туреччині.
Сибіга звернув увагу на те, що саме офіційна Анкара "відіграє важливу роль у мирних зусиллях".
Як уже згадувалося раніше, російський диктатор Путін багато разів пропонував Зеленському зустрітися в Москві.
Востаннє подібне запрошення лунало в Кремлі ще 2 місяці тому.
Глава МЗС України вважає пропозицію "неприйнятною", а сам Зеленський чітко дав зрозумвти, що таким запрошенням Путін намагається відтермінувати зустріч з ним.
