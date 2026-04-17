Зеленський хоче зустрітися з Путіним у Туреччині
Категорія
Політика
Дата публікації

Зеленський хоче зустрітися з Путіним у Туреччині

МЗС України
Зеленський
Read in English

Українська влада налаштована організувати в Туреччині зустріч глави держави Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. У ній також можуть взяти участь турецький та американський лідери Реджеп Тайїп Ердоган та Дональд Трамп.

Головні тези:

  • Очільник Кремля поки жодним чином не відреагував на нову прозицію Зеленського.
  • Попри це, він багато разів давав зрозуміти, що готовий на переговори лише в Москві.

Зеленський продовжує добиватися зустрічі з Путіним

Про наміри українського лідера повідомив очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга.

Ми готові до зустрічі лідерів у Туреччині у форматі Зеленський — Путін, за участі Ердогана, Трампа.

Андрій Сибіга

Андрій Сибіга

Глава Міністерства закордонних справ України

За словами дипломата, команда Володимира Зеленського уже направила цей сигнал союзникам Києва в Туреччині.

Сибіга звернув увагу на те, що саме офіційна Анкара "відіграє важливу роль у мирних зусиллях".

Як уже згадувалося раніше, російський диктатор Путін багато разів пропонував Зеленському зустрітися в Москві.

Востаннє подібне запрошення лунало в Кремлі ще 2 місяці тому.

Глава МЗС України вважає пропозицію "неприйнятною", а сам Зеленський чітко дав зрозумвти, що таким запрошенням Путін намагається відтермінувати зустріч з ним.

Американські партнери нам передали, що Путін запросив мене в Москву. Я вважаю, що коли хочеш, щоб зустрічі не було, то треба запросити мене в Москву.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Путін обрав новий дедлайн щодо захоплення Донбасу
Путін
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія планує щомісяця здійснювати 7 масованих атак на Україну
Росія хоче посилити терор України
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?