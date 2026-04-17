Зеленский хочет встретиться с Путиным в Турции

Украинские власти настроены организовать в Турции встречу главы государства Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. В ней также могут принять участие турецкий и американский лидеры Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп.
Главные тезисы
- Глава Кремля пока никак не отреагировал на новое предложение Зеленского.
- Несмотря на это, он многократно давал понять, что готов на переговоры только в Москве.
Зеленский продолжает добиваться встречи с Путиным
О намерениях украинского лидера сообщил глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига.
По словам дипломата, команда Владимира Зеленского направила этот сигнал союзникам Киева в Турции.
Сибига обратил внимание на то, что именно официальная Анкара "сыграет немаловажную роль в мирных усилиях".
Как уже упоминалось ранее, российский диктатор Путин многократно предлагал Зеленскому встретиться в Москве.
В последний раз подобное приглашение звучало в Кремле еще 2 месяца назад.
Глава МИД Украины считает предложение "неприемлемым", а сам Зеленский четко дал понять, что таким приглашением Путин пытается отсрочить встречу с ним.
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-