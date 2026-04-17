Категория
Политика
Дата публикации

Зеленский хочет встретиться с Путиным в Турции

МИД Украины
Read in English
Читати українською

Украинские власти настроены организовать в Турции встречу главы государства Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. В ней также могут принять участие турецкий и американский лидеры Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп.

Главные тезисы

  • Глава Кремля пока никак не отреагировал на новое предложение Зеленского.
  • Несмотря на это, он многократно давал понять, что готов на переговоры только в Москве.

О намерениях украинского лидера сообщил глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига.

Мы готовы к встрече лидеров в Турции в формате Зеленский — Путин, с участием Эрдогана, Трампа.

Андрей Сибига

Глава Министерства иностранных дел Украины

По словам дипломата, команда Владимира Зеленского направила этот сигнал союзникам Киева в Турции.

Сибига обратил внимание на то, что именно официальная Анкара "сыграет немаловажную роль в мирных усилиях".

Как уже упоминалось ранее, российский диктатор Путин многократно предлагал Зеленскому встретиться в Москве.

В последний раз подобное приглашение звучало в Кремле еще 2 месяца назад.

Глава МИД Украины считает предложение "неприемлемым", а сам Зеленский четко дал понять, что таким приглашением Путин пытается отсрочить встречу с ним.

Американские партнеры нам передали, что Путин пригласил меня в Москву. Я считаю, что если хочешь, чтобы встречи не было, надо пригласить меня в Москву.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Путин выбрал новый дедлайн для захвата Донбасса
Путин
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия планирует ежемесячно совершать 7 массированных атак на Украину
Россия хочет усилить террор Украины
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Сибига ответил Трампу на заявление о Зеленском "без карт"
Сибига опроверг ложь Трампа

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?