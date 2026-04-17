Зеленский хочет встретиться с Путиным в Турции

Украинские власти настроены организовать в Турции встречу главы государства Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. В ней также могут принять участие турецкий и американский лидеры Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп.

Зеленский продолжает добиваться встречи с Путиным

О намерениях украинского лидера сообщил глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига.

Мы готовы к встрече лидеров в Турции в формате Зеленский — Путин, с участием Эрдогана, Трампа. Андрей Сибига Глава Министерства иностранных дел Украины

По словам дипломата, команда Владимира Зеленского направила этот сигнал союзникам Киева в Турции.

Сибига обратил внимание на то, что именно официальная Анкара "сыграет немаловажную роль в мирных усилиях".

Как уже упоминалось ранее, российский диктатор Путин многократно предлагал Зеленскому встретиться в Москве.

В последний раз подобное приглашение звучало в Кремле еще 2 месяца назад.

Глава МИД Украины считает предложение "неприемлемым", а сам Зеленский четко дал понять, что таким приглашением Путин пытается отсрочить встречу с ним.