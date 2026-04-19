Между Макроном и Мерцом произошел новый раскол через Ормузский пролив

Согласно данным Bloomberg, лидеры Европы до сих пор не могут прийти к согласию в вопросе разблокирования Ормузского пролива. Самые горячие конфликты вспыхивают именно между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцом.
Главные тезисы
- Мерц хочет добиться участия США в разблокировании Ормузского пролива.
- Однако Макрон активно блокирует эту идею.
Конфликт Мерца и Макрона — последние подробности
Как удалось узнать журналистам, ключевой конфликт разгорелся между официальными Берлином и Парижем.
По состоянию на сегодняшний день ни Макрон, ни Мерц не могут определиться с участием США в миссии по разблокированию Ормузского пролива.
Одна из главных проблем заключается в том, что канцлер ФРГ активно добивается участия Штатов в этом процессе.
Что касается позиции Макрона, то последний настаивает на том, что участвовать в миссии должны исключительно "невоюющие" страны.
По словам анонимных источников, в любом случае участие европейских стран возможно только после обеспечения мира на Ближнем Востоке.
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-