Между Макроном и Мерцом произошел новый раскол через Ормузский пролив

Согласно данным Bloomberg, лидеры Европы до сих пор не могут прийти к согласию в вопросе разблокирования Ормузского пролива. Самые горячие конфликты вспыхивают именно между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцом.

Как удалось узнать журналистам, ключевой конфликт разгорелся между официальными Берлином и Парижем.

По состоянию на сегодняшний день ни Макрон, ни Мерц не могут определиться с участием США в миссии по разблокированию Ормузского пролива.

Одна из главных проблем заключается в том, что канцлер ФРГ активно добивается участия Штатов в этом процессе.

Что касается позиции Макрона, то последний настаивает на том, что участвовать в миссии должны исключительно "невоюющие" страны.

По словам анонимных источников, в любом случае участие европейских стран возможно только после обеспечения мира на Ближнем Востоке.