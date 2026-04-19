Между Макроном и Мерцом произошел новый раскол через Ормузский пролив
Источник:  Bloomberg

Согласно данным Bloomberg, лидеры Европы до сих пор не могут прийти к согласию в вопросе разблокирования Ормузского пролива. Самые горячие конфликты вспыхивают именно между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцом.

Главные тезисы

  • Мерц хочет добиться участия США в разблокировании Ормузского пролива.
  • Однако Макрон активно блокирует эту идею.

Конфликт Мерца и Макрона — последние подробности

Как удалось узнать журналистам, ключевой конфликт разгорелся между официальными Берлином и Парижем.

По состоянию на сегодняшний день ни Макрон, ни Мерц не могут определиться с участием США в миссии по разблокированию Ормузского пролива.

Одна из главных проблем заключается в том, что канцлер ФРГ активно добивается участия Штатов в этом процессе.

Что касается позиции Макрона, то последний настаивает на том, что участвовать в миссии должны исключительно "невоюющие" страны.

По словам анонимных источников, в любом случае участие европейских стран возможно только после обеспечения мира на Ближнем Востоке.

Сообщается, что для решения этого вопроса в пятницу пройдет встреча в Париже, к которой присоединятся Макрон, Мерц, Стармер и премьер-министр Италии Джорджия Мэлони. Еще ряд лидеров присоединятся к встрече через видеоконференцию, чтобы обсудить, какой вклад может внести каждая из стран.

