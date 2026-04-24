Макрон договаривается с Грецией о 43 истребителях Mirage для Украины.
Категория
Политика
Дата публикации

Read in English
Читати українською
Источник:  Le Figaro

Согласно данным издания Le Figaro, французский лидер Эмманюэль Макрон предложил Греции соглашение о передаче Украине всех ее истребителей Mirage 2000. Что интересно, Париж предлагает греческим властям выгодные условия приобретения истребителей Rafale у компании Dassault Aviation.

Главные тезисы

  • Еще 2 года назад Греция заявила о своем намерении вывести из строя и продать свои старые модели истребителей.
  • В первую очередь речь шла о Mirage 2000 EGM/BGM и Mirage 2000-5.

24 апреля президент Франции находится с официальным визитом в Греции.

Главная цель этой поездки вполне конкретная — обмен всех 43 греческих самолетов Mirage 2000 и запасных частей к ним на эквивалентное количество самолетов Rafale по сниженной цене.

Как удалось узнать журналистам, речь идет о 24 самолетах Mirage 2000-5 и 19 более старых Mirage 2000 EGM/BGM.

Существует высокая вероятность того, что не все они боеспособны, поскольку более старые версии уже выведены из эксплуатации.

Эмманюэль Макрон предложит Греции поставить "такое же количество" истребителей Rafale по сниженной цене.

По словам инсайдеров, конкретные условия соглашения и точная стоимость оборудования должны быть согласованы обеими сторонами в рамках переговоров.

Что важно понимать, обмен Mirage на Rafale позволит 114-й греческой истребительной эскадрилье полностью укомплектовать две эскадрильи в общей сложности 36 самолетами Rafale.

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?