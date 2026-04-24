Макрон договаривается с Грецией о 43 истребителях Mirage для Украины.

Согласно данным издания Le Figaro, французский лидер Эмманюэль Макрон предложил Греции соглашение о передаче Украине всех ее истребителей Mirage 2000. Что интересно, Париж предлагает греческим властям выгодные условия приобретения истребителей Rafale у компании Dassault Aviation.

Макрон настроен найти для Украины десятки истребителей

24 апреля президент Франции находится с официальным визитом в Греции.

Главная цель этой поездки вполне конкретная — обмен всех 43 греческих самолетов Mirage 2000 и запасных частей к ним на эквивалентное количество самолетов Rafale по сниженной цене.

Как удалось узнать журналистам, речь идет о 24 самолетах Mirage 2000-5 и 19 более старых Mirage 2000 EGM/BGM.

Существует высокая вероятность того, что не все они боеспособны, поскольку более старые версии уже выведены из эксплуатации.

Эмманюэль Макрон предложит Греции поставить "такое же количество" истребителей Rafale по сниженной цене.

По словам инсайдеров, конкретные условия соглашения и точная стоимость оборудования должны быть согласованы обеими сторонами в рамках переговоров.