"Це божевілля". Трамп розкритикував Путіна та Зеленського
Категорія
Політика
Дата публікації

"Це божевілля". Трамп розкритикував Путіна та Зеленського

Джерело:  Fox News

За словами президента США Дональда Трампа, він незадоволений стосунками між російським диктатором Володимиром Путіним та українським лідером Володимиром Зеленським, оскільки ненависть між ними нібито заважає США зупинити російсько-українську війну.

Головні тези:

  • Трамп продовжує ігнорувати той факт, що війна триває лише тому, що Путін не хоче її зупиняти.
  • На переконання президента США, він все-таки доб'ється її завершення.

Трамп обурений стосунками Путіна та Зеленського

За словами очільника Білого дому, його команда досі активно "працює над ситуацією з Росією, Росією та Україною".

Він також плекає надію на те, що рано чи пізно офіційний Вашингтон зможе остаточно покласти край цій війні.

Я дійсно спілкуюся з ним (Путіним, — ред.), і я дійсно спілкуюся з президентом Зеленським, і це хороші розмови.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

На цьому тлі очільник Білого дому вирішив вкотре поскаржитися на "ненависть між Путіним та Зеленським".

На його переконання, це саме та причина, яка заважає США завершити російсько-українську війну.

Ненависть між президентом Путіним і президентом Зеленським — це смішно. Це божевілля. А ненависть — це погана річ. Ненависть — це погана річ, коли ти намагаєшся щось вирішити, але це станеться, — заявив Трамп.

