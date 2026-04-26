"Це божевілля". Трамп розкритикував Путіна та Зеленського

За словами президента США Дональда Трампа, він незадоволений стосунками між російським диктатором Володимиром Путіним та українським лідером Володимиром Зеленським, оскільки ненависть між ними нібито заважає США зупинити російсько-українську війну.

За словами очільника Білого дому, його команда досі активно "працює над ситуацією з Росією, Росією та Україною".

Він також плекає надію на те, що рано чи пізно офіційний Вашингтон зможе остаточно покласти край цій війні.

Я дійсно спілкуюся з ним (Путіним, — ред.), і я дійсно спілкуюся з президентом Зеленським, і це хороші розмови. Дональд Трамп Президент США

На цьому тлі очільник Білого дому вирішив вкотре поскаржитися на "ненависть між Путіним та Зеленським".

На його переконання, це саме та причина, яка заважає США завершити російсько-українську війну.