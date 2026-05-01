Пентагон шокований наміром Трампа скоротити війська США в Німеччині

Видання Politico отримало дані про те, що Міноборони США шокувало бажання президента Дональда Трампа суттєво зменшити кількість американських військ в Німеччині. Річ у тім, що оборонне відомство не планувало жодних скорочень.

Рішення Трампа може спровокувати розкол у Пентагоні

За словами одного з інсайдерів, у Міноборони США не очікували такої заяви від президента країни, а також не планували жодного скорочення.

Але ми повинні ставитися до нього серйозно, тому що він був серйозний у цьому питанні під час свого першого терміну, — заявило анонімне джерело.

Що цікаво, німецькі посадовці також було шоковані таким розвитком подій.

В офіційному Берліні вважають, що політика грубих погроз Трампа досягла апогею.

Виведення американських військ з Німеччини серйозно послабило б самі США, і ми задаємося питанням, коли дорослі у Вашингтоні планують повернутися до центру уваги, — поділився своєю думкою з цього приводу один з німецьких посадовців.

З офіційним коментарем уже виступив речник Пентагону Шон Парнелл.