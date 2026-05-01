Пентагон шокований наміром Трампа скоротити війська США в Німеччині

Видання Politico отримало дані про те, що Міноборони США шокувало бажання президента Дональда Трампа суттєво зменшити кількість американських військ в Німеччині. Річ у тім, що оборонне відомство не планувало жодних скорочень.
Головні тези:
- Німеччина також не була готова до такого розвитку подій.
- У ФРН наразі дислоковано від 35 000 до 40 000 американських солдатів.
Рішення Трампа може спровокувати розкол у Пентагоні
За словами одного з інсайдерів, у Міноборони США не очікували такої заяви від президента країни, а також не планували жодного скорочення.
Що цікаво, німецькі посадовці також було шоковані таким розвитком подій.
В офіційному Берліні вважають, що політика грубих погроз Трампа досягла апогею.
З офіційним коментарем уже виступив речник Пентагону Шон Парнелл.
За словами останнього, Міноборони США "планує кожен сценарій", а також повністю готове виконати накази головнокомандувача “в той час і в тому місці, які він обере".
