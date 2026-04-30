США розглядають можливість скорочення своїх військ у ФРН — Трамп

Трамп погрожує вивести війська США з Німеччини

Про це господар Білого дому повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

Сполучені Штати вивчають і розглядають можливе скорочення військ у Німеччині, і рішення буде ухвалене протягом найближчого короткого періоду. Дональд Трамп Президент США

За даними медіа, на базах у ФРН станом на грудень 2025 року перебували 36 тис американських військових США.

Раніше Трамп піддав критиці канцлера Німеччини Мерца, перекрутивши його висловлювання щодо ядерної програми Ірану.

Фрідріх Мерц зазначив, що Вашингтон не має стратегії у розв’язаній війні проти Ірану, а американська нація «принижена» іранським керівництвом через невдалі переговори в Ісламабаді.