"Їм краще схаменутися!" Трамп намагається залякати Іран автоматом

Американський лідер Дональд Трамп знову почав вдаватися до гучних публічних погроз на адресу Ірана. До них він також прикріпив згенероване ШІ зображення, на якому президент США стоїть з автоматом в руках.

Очільник Білого дому опублікував новий допис з цього приводу в власній соціальній мережі Truth Social.

До своїх гучних заяв він додав зображенням, яке згенерував штучний інтелект.

На ньому Дональда Трамп тримає автомат, а також міститься напис: "Більше жодного містера доброго хлопця".

Іран не може взяти себе в руки. Вони не знають, як підписати неядерну угоду. Їм краще швидше схаменутися! Дональд Трамп Президент США

Поки ані сам американський лідер, ні пресслужба Білого дому не пояснили, що Дональд Трамп мав на увазі під "неядерною угодою".

Попри це, як вдалося дізнатися виданню WSJ, президент США вже наказав своїм помічникам підготуватися до тривалої блокади Ірану.

Таким чином Дональд Трамп має намір посилити тиск на економіку іранського режиму.