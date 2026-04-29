"Їм краще схаменутися!" Трамп намагається залякати Іран автоматом
Категорія
Світ
Дата публікації

Donald Trump
Трамп знову лякає Іран помстою
Read in English

Американський лідер Дональд Трамп знову почав вдаватися до гучних публічних погроз на адресу Ірана. До них він також прикріпив згенероване ШІ зображення, на якому президент США стоїть з автоматом в руках.

Головні тези:

  • Трамп обурюється, що Тегеран не веде переговори в дусі доброї волі.
  • Найбільше його непокоїть те, що Іран не хоче відмовитися від ідеї створення ядерної зброї.

Очільник Білого дому опублікував новий допис з цього приводу в власній соціальній мережі Truth Social.

До своїх гучних заяв він додав зображенням, яке згенерував штучний інтелект.

На ньому Дональда Трамп тримає автомат, а також міститься напис: "Більше жодного містера доброго хлопця".

Фото: скриншот

Іран не може взяти себе в руки. Вони не знають, як підписати неядерну угоду. Їм краще швидше схаменутися!

Дональд Трамп

Президент США

Поки ані сам американський лідер, ні пресслужба Білого дому не пояснили, що Дональд Трамп мав на увазі під "неядерною угодою".

Попри це, як вдалося дізнатися виданню WSJ, президент США вже наказав своїм помічникам підготуватися до тривалої блокади Ірану.

Таким чином Дональд Трамп має намір посилити тиск на економіку іранського режиму.

Наразі глава Білого дому задоволений безстроковою блокадою, бо вона нібито наближає Іран до "стану колапсу".

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?