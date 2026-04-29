Король Британії кинув Трампу "завуальований виклик" щодо України
Джерело:  Politico

Журналісти звернули увагу на те, що промова британського короля Чарльза перед американським Конгресом містила в собі чимало зашифрованих меседжів, зокрема й стосовно підтримки України у війні з Росією. Таким чином монарх знову спробував повернути президента США Дональда Трампа на проукраїнську орбіту.

Головні тези:

  • Чарльз уже не перший раз намагається змінити позицію Трампа щодо України.
  • Він також відповів на звинувачення щодо бездіяльності НАТО.

Чарльз закликав Трампа до підтримки України

Журналісти вже давно помітили, що "британські монархи передають свої політичні послання у зашифрованій формі” — Чарльз не став винятком.

До прикладу, монарх згадав про 11 вересня у доволі незвичному контексті.

Відразу після подій 11 вересня, коли НАТО вперше застосувало статтю 5… ми разом відгукнулися на цей заклик, як це роблять наші народи вже понад століття, пліч-о-пліч, — заявив король.

На переконня видання Politico, це була добре спрямована відсіч Трампу та його союзникам у Конгресі.

Фактично Чарльз нагадав американському лідеру, що НАТО завжди підтримував Штати у кризові моменти, попри гучні звинувачення на адресу Альянса.

На цьому тлі монарх закликав Трампа та США не кидати Україну напризволяще.

Сьогодні та сама непохитна рішучість потрібна для захисту України та її найсміливішого народу — щоб забезпечити справді справедливий і тривалий мир.

Чарльз ІІІ

Фактично монарх не лише закликав Трампа до дій, а чітко дав зрозуміти всьому світу, що він залишається на боці України.

Ця позиція кардинально відрізняється від підходу президента США, котрий звик без жодних на те причин критикувати Україну та Володимира Зеленського.

Ця частина промови є прямим закликом до Трампа та республіканців у Конгресі зберегти підтримку (України — ред.) у протидії російському вторгненню, — наголошують журналісти.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Король Британії Чарльз III закликав Трампа і союзників об'єднатись для підтримки України
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Це божевілля". Трамп розкритикував Путіна та Зеленського
Трамп
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Король Британії підтримав Україну на тлі візиту до США
Чарльз III не забуває про Україну

