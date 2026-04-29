Король Британії кинув Трампу "завуальований виклик" щодо України

Журналісти звернули увагу на те, що промова британського короля Чарльза перед американським Конгресом містила в собі чимало зашифрованих меседжів, зокрема й стосовно підтримки України у війні з Росією. Таким чином монарх знову спробував повернути президента США Дональда Трампа на проукраїнську орбіту.

Журналісти вже давно помітили, що "британські монархи передають свої політичні послання у зашифрованій формі” — Чарльз не став винятком.

До прикладу, монарх згадав про 11 вересня у доволі незвичному контексті.

Відразу після подій 11 вересня, коли НАТО вперше застосувало статтю 5… ми разом відгукнулися на цей заклик, як це роблять наші народи вже понад століття, пліч-о-пліч, — заявив король.

На переконня видання Politico, це була добре спрямована відсіч Трампу та його союзникам у Конгресі.

Фактично Чарльз нагадав американському лідеру, що НАТО завжди підтримував Штати у кризові моменти, попри гучні звинувачення на адресу Альянса.

На цьому тлі монарх закликав Трампа та США не кидати Україну напризволяще.

Сьогодні та сама непохитна рішучість потрібна для захисту України та її найсміливішого народу — щоб забезпечити справді справедливий і тривалий мир. Чарльз ІІІ Король Великої Британії

Фактично монарх не лише закликав Трампа до дій, а чітко дав зрозуміти всьому світу, що він залишається на боці України.

Ця позиція кардинально відрізняється від підходу президента США, котрий звик без жодних на те причин критикувати Україну та Володимира Зеленського.