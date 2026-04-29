Король Британии бросил Трампу "завуалированный вызов" касательно Украины

Источник:  Politico

Журналисты обратили внимание на то, что речь британского короля Чарльза перед американским Конгрессом содержала в себе немало зашифрованных месседжей, в том числе и касательно поддержки Украины в войне с Россией. Таким образом, монарх вновь попытался вернуть президента США Дональда Трампа на проукраинскую орбиту.

Главные тезисы

  • Чарльз уже не первый раз пытается изменить позицию Трампа относительно Украины.
  • Он также ответил на обвинения в бездействии НАТО.

Чарльз призвал Трампа к поддержке Украины

Журналисты уже давно заметили, что "британские монархи передают свои политические послания в зашифрованной форме" — Чарльз не стал исключением.

К примеру, монарх упомянул об 11 сентября в достаточно необычном контексте.

Сразу после событий 11 сентября, когда НАТО впервые применило статью 5… мы вместе откликнулись на этот призыв, как это делают наши народы уже более века, бок о бок, — заявил король.

Фактически Чарльз напомнил американскому лидеру, что НАТО всегда поддерживал Штаты в кризисные моменты, невзирая на громкие обвинения в адрес Альянса.

На этом фоне монарх призвал Трампа и США не бросать Украину на произвол судьбы.

Сегодня та самая твердая решительность нужна для защиты Украины и ее самого смелого народа — чтобы обеспечить действительно справедливый и длительный мир.

Чарльз ІІІ

Чарльз ІІІ

Король Великобритании

Фактически монарх не только призвал Трампа к действиям, но четко дал понять всему миру, что он остается на стороне Украины.

Эта позиция кардинально отличается от подхода президента США, привыкшего безо всяких причин критиковать Украину и Владимира Зеленского.

Эта часть речи является прямым призывом к Трампу и республиканцам в Конгрессе сохранить поддержку (Украины — ред.) в противодействии российскому вторжению, — отмечают журналисты.

