Король Британии поддержал Украину на фоне визита в США

Король Британии Чарльз III, который сейчас находится с официальным визитом в Штатах, во время общения с госпожой послом Украины Ольгой Стефанишиной выразил свою поддержку украинцам.
Главные тезисы
- Ольга Стефанишина смогла пообщаться с королевскими супругами Чарльзом и Камиллой.
- Монархи остаются верными поддержке Украины в ее войне с Россией.
Чарльз III не забывает об Украине
По словам Ольги Стефанишиной, монарх выразил свою поддержку украинскому народу во время официального мероприятия, организованного послом Соединенного Королевства в США.
На этом фоне украинская дипломат обратила внимание на историчность визита британского монарха в Соединенные Штаты.
Недавно западные СМИ узнали, что именно британский король делал все возможное, чтобы склонить президента США Дональда Трампа на сторону Украины в ее войне с Россией.
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-