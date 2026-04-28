Король Британии поддержал Украину на фоне визита в США

Король Британии Чарльз III, который сейчас находится с официальным визитом в Штатах, во время общения с госпожой послом Украины Ольгой Стефанишиной выразил свою поддержку украинцам.

Чарльз III не забывает об Украине

По словам Ольги Стефанишиной, монарх выразил свою поддержку украинскому народу во время официального мероприятия, организованного послом Соединенного Королевства в США.

Приятно отметить, что среди других уважаемых гостей король Чарльз III решил отдельно поприветствовать посла Украины и выразить свою поддержку украинцам. Ольга Стефанишина Госпожа посол Украины в США

Ольга Стефанишина и король Великобритании Чарльз III (фото: facebook.com/olga.kravets.796)

На этом фоне украинская дипломат обратила внимание на историчность визита британского монарха в Соединенные Штаты.

Это особенно ценно, учитывая историчность визита: впервые за 19 лет британский монарх прибыл в Соединенные Штаты, — подчеркнула Ольга Стефанишина.

Ольга Стефанишина и королева-консорт Великобритании Каммила (фото: facebook.com/olga.kravets.796)