Король Британії підтримав Україну на тлі візиту до США
Чарльз III не забуває про Україну
Джерело:  Ольга Стефанішина

Король Британії Чарльз III, який зараз знаходиться з офіційним візитом у Штатах, під час спілкування з пані послом України Ольгою Стефанішиною висловив свою підтримку українцям.

Головні тези:

  • Ольга Стефанішина змогла поспілкуватися з королівським подружжям Чарльза та Камілли. 
  • Монархи залишаються відданими підтримці України у її війні з Росією.

За словами Ольги Стефанішиної, монарх висловив свою підтримку українському народу під час офіційного заходу, організованого послом Сполученого Королівства у США.

Приємно відзначити, що серед інших поважних гостей король Чарльз III вирішив окремо привітати посла України й висловити свою підтримку українцям

Ольга Стефанішина

Пані посол України в США

Ольга Стефанішина та король Великої Британії Чарльз III (фото: facebook.com/olga.kravets.796)

На цьому тлі українська дипломатка звернула увагу на історичність візиту британського монарха до Сполучених Штатів.

Це особливо цінно, зважаючи на історичність візиту: вперше за 19 років британський монарх прибув до Сполучених Штатів, — наголосила Ольга Стефанішина.

Ольга Стефанішина та королева-консорт Великої Британії Камміла (фото: facebook.com/olga.kravets.796)

До слова, нещодавно західні ЗМІ дізналися, що саме британський король робив все можливе, щоб схилити президента США Дональда Трампа на бік України у її війні з Росією.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Король Нідерландів закликав країну "озброюватись до зубів"
Король Нідерландів закликає свою країну не ігнорувати загрозу
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Король Чарльз має цікавий план щодо Трампа та України
Король Чарльз
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Король Британії Чарльз III закликав Трампа і союзників об'єднатись для підтримки України
Трамп

