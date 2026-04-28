Король Британії підтримав Україну на тлі візиту до США

Король Британії Чарльз III, який зараз знаходиться з офіційним візитом у Штатах, під час спілкування з пані послом України Ольгою Стефанішиною висловив свою підтримку українцям.

Чарльз III не забуває про Україну

За словами Ольги Стефанішиної, монарх висловив свою підтримку українському народу під час офіційного заходу, організованого послом Сполученого Королівства у США.

Приємно відзначити, що серед інших поважних гостей король Чарльз III вирішив окремо привітати посла України й висловити свою підтримку українцям Ольга Стефанішина Пані посол України в США

Ольга Стефанішина та король Великої Британії Чарльз III (фото: facebook.com/olga.kravets.796)

На цьому тлі українська дипломатка звернула увагу на історичність візиту британського монарха до Сполучених Штатів.

Це особливо цінно, зважаючи на історичність візиту: вперше за 19 років британський монарх прибув до Сполучених Штатів, — наголосила Ольга Стефанішина.

Ольга Стефанішина та королева-консорт Великої Британії Камміла (фото: facebook.com/olga.kravets.796)