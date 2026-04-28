Король Британії підтримав Україну на тлі візиту до США

Король Британії Чарльз III, який зараз знаходиться з офіційним візитом у Штатах, під час спілкування з пані послом України Ольгою Стефанішиною висловив свою підтримку українцям.
Головні тези:
- Ольга Стефанішина змогла поспілкуватися з королівським подружжям Чарльза та Камілли.
- Монархи залишаються відданими підтримці України у її війні з Росією.
Чарльз III не забуває про Україну
За словами Ольги Стефанішиної, монарх висловив свою підтримку українському народу під час офіційного заходу, організованого послом Сполученого Королівства у США.
На цьому тлі українська дипломатка звернула увагу на історичність візиту британського монарха до Сполучених Штатів.
До слова, нещодавно західні ЗМІ дізналися, що саме британський король робив все можливе, щоб схилити президента США Дональда Трампа на бік України у її війні з Росією.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-