Трамп хоче оголосити перемогу у війні з Іраном — інсайдери
Категорія
Світ
Дата публікації

Трамп хоче оголосити перемогу у війні з Іраном — інсайдери

Трамп
Джерело:  Reuters

Анонімні джерела Reuters повідомляють, що американський лідер Дональд Трамп розглядає різні сценарії завершення війни на Близькому Сході. Один з них передбачає оголошення перемоги, однак Білий дім боїться реакції Ірану на цю гучну заяву.

Головні тези:

  • Остаточне рішення щодо завершення війни досі не ухвалили.
  • Трамп боїться, що Іран сприйме його як власну перемогу.

Трамп не знає, чого очікувати від Ірану

Як вдалося дізнатися ЗМІ, Білий дім уже доручив американським спецслужбам з’ясувати, якою саме буде реакція офіційного Тереграну у разі оголошення про перемогу США на Близькому Сході.

Команда Трампа, мовляв, хоче достеменно знати, як уся ця ситуація млже позначитися для республіканців на проміжних виборах.

Що важливо розуміти, фінальне рішення щодо завершення війни на Близькому Сході Трамп досі не ухвалив.

Фактично це означає, що президент США у будь-який момент може відновити військові операції.

Попри це, він чудово усвідомлює, що закінчення бойових дій знизить політичний тиск на Білий дім з боку Конгресу та Сенату.

У дні після початку кампанії бомбардувань у лютому, розвідувальні агентства дійшли висновку, що якщо Трамп оголосить про перемогу, і США виведуть свої війська з регіону, Іран, ймовірно, сприйме це як свою перемогу, — заявив один із інсайдерів.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?