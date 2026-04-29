Трамп хоче оголосити перемогу у війні з Іраном — інсайдери

Анонімні джерела Reuters повідомляють, що американський лідер Дональд Трамп розглядає різні сценарії завершення війни на Близькому Сході. Один з них передбачає оголошення перемоги, однак Білий дім боїться реакції Ірану на цю гучну заяву.

Трамп не знає, чого очікувати від Ірану

Як вдалося дізнатися ЗМІ, Білий дім уже доручив американським спецслужбам з’ясувати, якою саме буде реакція офіційного Тереграну у разі оголошення про перемогу США на Близькому Сході.

Команда Трампа, мовляв, хоче достеменно знати, як уся ця ситуація млже позначитися для республіканців на проміжних виборах.

Що важливо розуміти, фінальне рішення щодо завершення війни на Близькому Сході Трамп досі не ухвалив.

Фактично це означає, що президент США у будь-який момент може відновити військові операції.

Попри це, він чудово усвідомлює, що закінчення бойових дій знизить політичний тиск на Білий дім з боку Конгресу та Сенату.