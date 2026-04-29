Трамп хочет объявить победу в войне с Ираном — инсайдеры
Трамп хочет объявить победу в войне с Ираном — инсайдеры

Трамп не знает, чего ждать от Ирана
Источник:  Reuters

Анонимные источники Reuters сообщают, что американский лидер Дональд Трамп рассматривает разные сценарии завершения войны на Ближнем Востоке. Один из них предусматривает оглашение победы, однако Белый дом боится реакции Ирана на это громкое заявление.

Главные тезисы

  • Окончательное решение о завершении войны до сих пор не было принято.
  • Трамп опасается, что Иран воспримет это как собственную победу.

Трамп не знает, чего ждать от Ирана

Как удалось узнать СМИ, Белый дом уже поручил американским спецслужбам выяснить, какой именно будет реакция официального Тереграна в случае объявления о победе США на Ближнем Востоке.

Команда Трампа, мол, хочет точно знать, как вся эта ситуация может сказаться на республиканцах во время промежуточных выборов.

Что важно понимать, финальное решение о завершении войны на Ближнем Востоке Трамп до сих пор не принял.

Фактически это означает, что президент США может в любой момент возобновить военные операции.

Несмотря на это, он прекрасно осознает, что окончание боевых действий снизит политическое давление на Белый дом со стороны Конгресса и Сената.

В дни после начала кампании бомбардировок в феврале разведывательные агентства пришли к выводу, что если Трамп объявит о победе, и США выведут свои войска из региона, Иран, вероятно, воспримет это как свою победу, — заявил один из инсайдеров.

Больше по теме

Трамп унизил принца Гарри из-за его обращения касательно Украины — видео
Трамп пренебрежительно ответил на обращение принца Гарри
"Это безумие". Трамп раскритиковал Путина и Зеленского
Трамп возмущен отношениями Путина и Зеленского
Король Британии бросил Трампу "завуалированный вызов" касательно Украины
Чарльз и Трамп

