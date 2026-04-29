Трамп хочет объявить победу в войне с Ираном — инсайдеры

Анонимные источники Reuters сообщают, что американский лидер Дональд Трамп рассматривает разные сценарии завершения войны на Ближнем Востоке. Один из них предусматривает оглашение победы, однако Белый дом боится реакции Ирана на это громкое заявление.

Трамп не знает, чего ждать от Ирана

Как удалось узнать СМИ, Белый дом уже поручил американским спецслужбам выяснить, какой именно будет реакция официального Тереграна в случае объявления о победе США на Ближнем Востоке.

Команда Трампа, мол, хочет точно знать, как вся эта ситуация может сказаться на республиканцах во время промежуточных выборов.

Что важно понимать, финальное решение о завершении войны на Ближнем Востоке Трамп до сих пор не принял.

Фактически это означает, что президент США может в любой момент возобновить военные операции.

Несмотря на это, он прекрасно осознает, что окончание боевых действий снизит политическое давление на Белый дом со стороны Конгресса и Сената.