"Им лучше опомниться!" Трамп пытается запугать Иран автоматом

Американский лидер Дональд Трамп снова начал прибегать к громким публичным угрозам в адрес Ирана. К ним он также прикрепил сгенерированное ИИ изображение, на котором президент США находится с автоматом в руках.
Главные тезисы
- Трамп возмущается, что Тегеран не ведет переговоры в духе доброй воли.
- Больше всего его беспокоит, что Иран не хочет отказаться от идеи создания ядерного оружия.
Трамп снова пугает Иран местью
Глава Белого дома опубликовал новое сообщение по этому поводу в собственной социальной сети Truth Social.
К своим громким заявлениям он добавил изображение, сгенерированное искусственным интеллектом.
На нем Дональда Трамп держит автомат, а также есть надпись: "Больше никакого мистера хорошего парня".
Пока ни сам американский лидер, ни пресс-служба Белого дома не объяснили, что Дональд Трамп имел в виду под "неядерным соглашением".
Несмотря на это, как удалось узнать WSJ, президент США уже приказал своим помощникам подготовиться к длительной блокаде Ирана.
Таким образом, Дональд Трамп намерен усилить давление на экономику иранского режима.
Сейчас глава Белого дома доволен бессрочной блокадой, потому что она якобы приближает Иран к "состоянию коллапса".
