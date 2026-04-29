"Им лучше опомниться!" Трамп пытается запугать Иран автоматом

Американский лидер Дональд Трамп снова начал прибегать к громким публичным угрозам в адрес Ирана. К ним он также прикрепил сгенерированное ИИ изображение, на котором президент США находится с автоматом в руках.

  • Трамп возмущается, что Тегеран не ведет переговоры в духе доброй воли.
  • Больше всего его беспокоит, что Иран не хочет отказаться от идеи создания ядерного оружия.

Глава Белого дома опубликовал новое сообщение по этому поводу в собственной социальной сети Truth Social.

К своим громким заявлениям он добавил изображение, сгенерированное искусственным интеллектом.

На нем Дональда Трамп держит автомат, а также есть надпись: "Больше никакого мистера хорошего парня".

Фото: скриншот

Иран не может взять себя в руки. Они не знают, как подписать неядерное соглашение. Им лучше побыстрее опомниться!

Дональд Трамп

Президент США

Пока ни сам американский лидер, ни пресс-служба Белого дома не объяснили, что Дональд Трамп имел в виду под "неядерным соглашением".

Несмотря на это, как удалось узнать WSJ, президент США уже приказал своим помощникам подготовиться к длительной блокаде Ирана.

Таким образом, Дональд Трамп намерен усилить давление на экономику иранского режима.

Сейчас глава Белого дома доволен бессрочной блокадой, потому что она якобы приближает Иран к "состоянию коллапса".

