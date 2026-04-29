Путін цинічно заявив Трампу про готовність Росії до чергового "перемир'я"

Помічник нелегітимного президента РФ Володимира Путіна Юрій Ушаков повідомив 29 квітня, що російський диктатор провів телефонну розмову з Трампом. Під час якої висловив готовність до перемир'я з Україною 9 травня.

Путін нахабно хоче “перемир’я” 9 травня

Ушаков каже, що Путін висловив готовність до перемир’я саме 9 травня, а Трамп нібито його повністю підтримав.

Що ще обговорював Путін з Трампом:

Трамп сказав Путіну, що угода для вирішення конфлікту в Україні вже близька; Президент Росії розповів, що з початку 2025 року РФ передала Україні понад 20 тис тіл загиблих, а отримала від України трохи більше 500 тіл; Для врегулювання в Україні шляхом переговорів Зеленський має позитивно відреагувати на відомі, викладені раніше пропозиції; Путін розповів Трампу про ситуацію в зоні СВО, де російські війська нібито тіснять противника; Путін сказав Трампу, що цілей СВО буде досягнуто, РФ воліла б зробити це шляхом переговорів;

Також нібито Путін і Трамп висловили оцінки “поведінці київського режиму” на чолі з Зеленським, який затягує конфлікт. А Путін цинічно розповів Трампу про суто терористичні методи з атак на цивільні об'єкти.

Путін і Трамп буцімто говорили про великі перспективи взаємовигідних проектів в економіці та енергетиці.