Путін цинічно заявив Трампу про готовність Росії до чергового "перемир'я"
Путін цинічно заявив Трампу про готовність Росії до чергового "перемир'я"

Помічник нелегітимного президента РФ Володимира Путіна Юрій Ушаков повідомив 29 квітня, що російський диктатор провів телефонну розмову з Трампом. Під час якої висловив готовність до перемир'я з Україною 9 травня.

  • Путін висловив готовність до перемир'я з Україною під час телефонної розмови з Трампом.
  • Путін розповів Трампу про ситуацію в зоні “СВО” та висловив побажання досягнути своїх цілей шляхом переговорів.

Путін нахабно хоче “перемир’я” 9 травня

Ушаков каже, що Путін висловив готовність до перемир’я саме 9 травня, а Трамп нібито його повністю підтримав.

Що ще обговорював Путін з Трампом:

  1. Трамп сказав Путіну, що угода для вирішення конфлікту в Україні вже близька;

  2. Президент Росії розповів, що з початку 2025 року РФ передала Україні понад 20 тис тіл загиблих, а отримала від України трохи більше 500 тіл;

  3. Для врегулювання в Україні шляхом переговорів Зеленський має позитивно відреагувати на відомі, викладені раніше пропозиції;

  4. Путін розповів Трампу про ситуацію в зоні СВО, де російські війська нібито тіснять противника;

  5. Путін сказав Трампу, що цілей СВО буде досягнуто, РФ воліла б зробити це шляхом переговорів;

Також нібито Путін і Трамп висловили оцінки “поведінці київського режиму” на чолі з Зеленським, який затягує конфлікт. А Путін цинічно розповів Трампу про суто терористичні методи з атак на цивільні об'єкти.

Путін і Трамп буцімто говорили про великі перспективи взаємовигідних проектів в економіці та енергетиці.

