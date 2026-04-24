Рейтинг Путіна в Росії падає сьомий тиждень поспіль
Рейтинг Путіна побив новий антирекорд
Дані Державного Всеросійського центру вивчення громадської думки свідчать про стрімке зниження схвалення роботи диктатора Володимира Путіна в країні-агресорці. Ба більше, вказано, що цей показник сягнув найнижчого рівня від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Головні тези:

  • Рівень схвалення діяльності Путіна наразі коливається на рівні 65,6%. 
  • Кремлівські соціологи продовжують брехати, що рейтинг диктатора взагалі не падає.

Державний Всеросійський центр вивчення громадської думки не приховує той факт, що уже сьомий тиждень поспіль рейтинг глави Кремля продовжує знижуватися.

Зокрема стало відомо, що рівень схвалення діяльності Путіна впав на 1,1 п.п. і досяг 65,6%.

Що стосується рівня довіри, то він знизився до на 1 п.п. і досяг 71%.

Варто звернути увагу на те, що кожен з цих показників є мінімальними з 24 лютого 2022 року.

За словами соціологів, загалом з початку повномасштабної війни РФ проти України рівень схвалення діяльності Путіна скоротився на 7,3 п.п., а рівень довіри — на 6,5 п.п.

Рівень несхвалення діяльності президента досяг 23,3% (+1,4 п.п.), рівень недовіри до Путіна — 24,1% (+1,3 п.п.). Це також максимуми з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Також цікавим фактом є те, що інша соціальна служба, яка безпосередньо працює на Кремль, — фонд "Громадська думка" — не фіксує падіння рейтингів Путіна.

