Данные Государственного Всероссийского центра изучения общественного мнения свидетельствуют о стремительном понижении одобрения работы диктатора Владимира Путина в стране-агрессоре. Более того, указано, что этот показатель достиг самого низкого уровня с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Главные тезисы
- Уровень одобрения деятельности Путина сейчас колеблется на уровне 65,6%.
- Кремлевские социологи продолжают лгать, что рейтинг диктатора вообще не падает.
Рейтинг Путина побил новый антирекорд
Государственный Всероссийский центр изучения общественного мнения не скрывает тот факт, что уже седьмую неделю рейтинг главы Кремля продолжает снижаться.
В частности, стало известно, что уровень одобрения деятельности Путина упал на 1,1 п.п. и достиг 65,6%.
Что касается уровня доверия, то он снизился до 1 п.п. и достиг 71%.
Следует обратить внимание на то, что каждый из этих показателей является минимальным с 24 февраля 2022 года.
По словам социологов, с начала полномасштабной войны РФ против Украины уровень одобрения деятельности Путина сократился на 7,3 п.п., а уровень доверия — на 6,5 п.п.
Также интересным фактом является то, что другая социальная служба, которая непосредственно работает на Кремль, — фонд "Общественное мнение" — не фиксирует падения рейтингов Путина.
