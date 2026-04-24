Рейтинг Путина в России падает седьмую неделю подряд

Данные Государственного Всероссийского центра изучения общественного мнения свидетельствуют о стремительном понижении одобрения работы диктатора Владимира Путина в стране-агрессоре. Более того, указано, что этот показатель достиг самого низкого уровня с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Рейтинг Путина побил новый антирекорд

Государственный Всероссийский центр изучения общественного мнения не скрывает тот факт, что уже седьмую неделю рейтинг главы Кремля продолжает снижаться.

В частности, стало известно, что уровень одобрения деятельности Путина упал на 1,1 п.п. и достиг 65,6%.

Что касается уровня доверия, то он снизился до 1 п.п. и достиг 71%.

Следует обратить внимание на то, что каждый из этих показателей является минимальным с 24 февраля 2022 года.

По словам социологов, с начала полномасштабной войны РФ против Украины уровень одобрения деятельности Путина сократился на 7,3 п.п., а уровень доверия — на 6,5 п.п.

Уровень неодобрения деятельности президента достиг 23,3% (+1,4 п.п.), уровень недоверия к Путину — 24,1% (+1,3 п.п.). Это тоже максимумы с начала полномасштабного вторжения РФ.

Также интересным фактом является то, что другая социальная служба, которая непосредственно работает на Кремль, — фонд "Общественное мнение" — не фиксирует падения рейтингов Путина.