Путин цинично заявил Трампу о готовности России к очередному "перемирию"
Помощник нелегитимного президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков сообщил 29 апреля, что российский диктатор провел телефонный разговор с Трампом. В ходе которой выразил готовность к перемирию с Украиной 9 мая.

  • Путин выразил готовность к перемирию с Украиной в телефонном разговоре с Трампом.
  • Путин и Трамп обсудили перспективы совместных проектов в сфере экономики и энергетики.

Путин нагло хочет "перемирия" 9 мая

Ушаков говорит, что Путин выразил готовность к перемирию именно 9 мая, а Трамп его якобы полностью поддержал.

Что еще обсуждал Путин с Трампом:

  1. Трамп сказал Путину, что соглашение для разрешения конфликта в Украине уже близко;

  2. Президент России рассказал, что с начала 2025 года РФ передала Украине более 20 тыс. тел погибших, а получила от Украины чуть более 500 тел;

  3. Для урегулирования в Украине путем переговоров Зеленский должен отреагировать на известные, изложенные ранее предложения;

  4. Путин рассказал Трампу о ситуации в зоне СВО, где российские войска якобы теснят противника;

  5. Путин сказал Трампу, что цели СВО будут достигнуты, РФ предпочла бы сделать это путем переговоров;

Также якобы Путин и Трамп высказали оценки "поведению киевского режима" во главе с затягивающим конфликт Зеленским. А Путин цинично рассказал Трампу о чисто террористических методах атак на гражданские объекты.

Путин и Трамп говорили о больших перспективах взаимовыгодных проектов в экономике и энергетике.

