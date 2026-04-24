Сикорский прогнозирует Путину "судьбу свергнутого императора"

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Владимира Путина могут устранить представители его окружения, после чего переговоры о завершении войны будет вести уже новый лидер.

Путина может ожидать "судьба свергнутого императора" — Сикорский

По словам Сикорского, существует вероятность, что глава Кремля может быть отстранен людьми из ближайшего круга. В таком случае процесс мирных переговоров перейдет к возможному его преемнику.

Дипломат отметил, что в истории нередки случаи, когда государства завершали войны уже с другим руководством. Он также напомнил, что многие авторитарные лидеры теряли власть из-за действий собственного окружения.

Здесь, в Риме, мне не нужно рассказывать, сколько императоров было устранено их собственной преторианской гвардией... Диктаторы всегда понимают это слишком поздно. Радослав Сикорский Министр иностранных дел Польши

По мнению главы польского МИД, для Путина продолжение неудачной войны может казаться более безопасным сценарием, чем его завершение без очевидного результата.

Проблема вступивших в войну диктаторов в том, что если они прекратят конфликт без явной победы, их власть окажется под угрозой.

Сикорский также указал, что российские военные не дают Путину полной информации о положении на фронте. По его словам, это лишь усиливает стратегический тупик, в котором оказался Кремль.