Сикорский прогнозирует Путину "судьбу свергнутого императора"

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Владимира Путина могут устранить представители его окружения, после чего переговоры о завершении войны будет вести уже новый лидер.
Главные тезисы
- Радослав Сикорский предсказывает возможное отстранение Путина от власти его окружением и перегруппировку полномочий к новому лидеру.
- Исторические параллели подтверждают, что конфликты могут завершаться уже с другим руководством, угрожая диктаторам с неявной победой.
Путина может ожидать "судьба свергнутого императора" — Сикорский
По словам Сикорского, существует вероятность, что глава Кремля может быть отстранен людьми из ближайшего круга. В таком случае процесс мирных переговоров перейдет к возможному его преемнику.
Дипломат отметил, что в истории нередки случаи, когда государства завершали войны уже с другим руководством. Он также напомнил, что многие авторитарные лидеры теряли власть из-за действий собственного окружения.
По мнению главы польского МИД, для Путина продолжение неудачной войны может казаться более безопасным сценарием, чем его завершение без очевидного результата.
Проблема вступивших в войну диктаторов в том, что если они прекратят конфликт без явной победы, их власть окажется под угрозой.
Сикорский также указал, что российские военные не дают Путину полной информации о положении на фронте. По его словам, это лишь усиливает стратегический тупик, в котором оказался Кремль.
