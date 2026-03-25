"Поборник христианства" Путин отправляет дроны атаковать украинские церкви — Сикорский

Глава МИД Польши Радослав Сикорский обратил внимание на асимметрию нанесения ударов по Украине и России: Киев бьет по военным целям, а Россия – по гражданским объектам, в частности церквям.
Главные тезисы
- Путин отправляет дроны атаковать украинские церкви, нарушая международное право.
- Асимметрия нанесения ударов: Украина атакует военные цели, Россия атакует церкви и гражданские объекты.
Полковник КГБ Путин атакует украинские церкви — Сикорский
Об этом глава МИД Польши отметил 25 марта во время пресс-конференции в Варшаве.
Сикорский отметил, что это также отрезвит тех, кто в Польше пытается натравливать на жертв войны — на жертв агрессии из Украины.
Россияне днем 24 марта атаковали Украину более 550 ударными БПЛА. Всего за сутки россияне применили почти тысячу ударных беспилотников типа Shahed, "Гербера" и других типов. В том числе оккупанты нанесли удары по львовскому храму 16 века.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-