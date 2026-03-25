Глава МИД Польши Радослав Сикорский обратил внимание на асимметрию нанесения ударов по Украине и России: Киев бьет по военным целям, а Россия – по гражданским объектам, в частности церквям.

Полковник КГБ Путин атакует украинские церкви — Сикорский

Об этом глава МИД Польши отметил 25 марта во время пресс-конференции в Варшаве.

..Украина атакует военные цели, такие как порты, используемые для перевалки нефти, которая финансирует путинскую военную машину, тогда как Россия атакует церкви. Надеюсь, это даст пищу для размышлений всем тем религиозным или псевдорелигиозным фанатикам, которые видят в России оплот христианства. Такое «христианство» практикует полковник КГБ Владимир Путин, отправляя дроны на церкви. Радослав Сикорский Министр иностранных дел Польши

Сикорский отметил, что это также отрезвит тех, кто в Польше пытается натравливать на жертв войны — на жертв агрессии из Украины.