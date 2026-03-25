"Поборник христианства" Путин отправляет дроны атаковать украинские церкви — Сикорский
Глава МИД Польши Радослав Сикорский обратил внимание на асимметрию нанесения ударов по Украине и России: Киев бьет по военным целям, а Россия – по гражданским объектам, в частности церквям.

Главные тезисы

  • Путин отправляет дроны атаковать украинские церкви, нарушая международное право.
  • Асимметрия нанесения ударов: Украина атакует военные цели, Россия атакует церкви и гражданские объекты.

Полковник КГБ Путин атакует украинские церкви — Сикорский

Об этом глава МИД Польши отметил 25 марта во время пресс-конференции в Варшаве.

..Украина атакует военные цели, такие как порты, используемые для перевалки нефти, которая финансирует путинскую военную машину, тогда как Россия атакует церкви. Надеюсь, это даст пищу для размышлений всем тем религиозным или псевдорелигиозным фанатикам, которые видят в России оплот христианства. Такое «христианство» практикует полковник КГБ Владимир Путин, отправляя дроны на церкви.

Министр иностранных дел Польши

Сикорский отметил, что это также отрезвит тех, кто в Польше пытается натравливать на жертв войны — на жертв агрессии из Украины.

Россияне днем 24 марта атаковали Украину более 550 ударными БПЛА. Всего за сутки россияне применили почти тысячу ударных беспилотников типа Shahed, "Гербера" и других типов. В том числе оккупанты нанесли удары по львовскому храму 16 века.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Украина перемещает часть производства дронов и ракет на территорию Польши — Сикорский
Сикорский
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Украина не проиграет войну против России — Сикорский
Сикорский
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Путин на грани коллапса — Сикорский
