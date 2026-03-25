"Поборник християнства" Путін відправляє дрони атакувати українські церкви — Сікорський
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський звернув увагу на асиметрію нанесення ударів Україною і Росією: Київ б’є по військових цілях, а Росія – по цивільних об’єктах, зокрема церквах.

  • Полковник КДБ Путін відправляє дрони атакувати українські церкви, порушуючи міжнародне право та атакуючи цивільні об'єкти.
  • Росія наносить удари по церквах, тоді як Україна спрямовуєся на військові цілі, які фінансують російську воєнну машину.

Полковник КДБ Путін атакує українські церкви — Сікорський

Про це глава МЗС Польщі зазначив 25 березня під час пресконференції у Варшаві.

..Україна атакує військові цілі, такі як порти, що використовуються для перевалки нафти, яка фінансує путінську воєнну машину, тоді як Росія атакує церкви. Сподіваюся, це дасть поживу для роздумів усім тим релігійним чи псевдорелігійним фанатикам, які бачать в Росії оплот християнства. Ось таке «християнство» практикує полковник КДБ Володимир Путін, відправляючи дрони на церкви.

Радослав Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі

Сікорський зазначив, що це також протверезить тих, хто в Польщі намагається нацьковувати на жертв війни — на жертв агресії з України.

Росіяни вдень 24 березня атакували Україну більш як 550 ударними БПЛА. Загалом протягом доби росіяни застосували майже тисячу ударних безпілотників типу Shahed, "Гербера" та інших типів. У тому числі окупанти завдали ударів по львівському храму 16 сторіччя.

Більше по темі

Україна переміщує частину виробництва дронів і ракет на територію Польщі — Сікорський
Україна не програє війну проти Росії — Сікорський
Путін на межі колапсу — Сікорський
Сікорський закликав Навроцького схвалити план переозброєння Польщі

