Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський звернув увагу на асиметрію нанесення ударів Україною і Росією: Київ б’є по військових цілях, а Росія – по цивільних об’єктах, зокрема церквах.
Головні тези:
- Полковник КДБ Путін відправляє дрони атакувати українські церкви, порушуючи міжнародне право та атакуючи цивільні об'єкти.
- Росія наносить удари по церквах, тоді як Україна спрямовуєся на військові цілі, які фінансують російську воєнну машину.
Про це глава МЗС Польщі зазначив 25 березня під час пресконференції у Варшаві.
Сікорський зазначив, що це також протверезить тих, хто в Польщі намагається нацьковувати на жертв війни — на жертв агресії з України.
Росіяни вдень 24 березня атакували Україну більш як 550 ударними БПЛА. Загалом протягом доби росіяни застосували майже тисячу ударних безпілотників типу Shahed, "Гербера" та інших типів. У тому числі окупанти завдали ударів по львівському храму 16 сторіччя.
