Україна переміщує частину виробництва дронів і ракет на територію Польщі — Сікорський
Україна переміщує частину виробництва дронів і ракет на територію Польщі — Сікорський

Сікорський
Джерело:  online.ua

Україна почала переміщувати частину виробництва дронів і ракет на територію Польщі. Водночас Варшава вже надала підтримку для 48 партій постачання західного озброєння для українських сил оборони.

Головні тези:

  • Частина виробництва дронів та ракет з України переміщена до Польщі в рамках спільної оборонної стратегії.
  • Польща надала підтримку для 48 партій постачання західного озброєння українським силам оборони.
  • Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський підтверджує плани реалізації оборонних проєктів у рамках програми ЄС SAFE.

Частину виробництва дронів і ракет України переміщено до Польщі

Про це в інтерв’ю TVP World повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Він зазначив, що Польща вже надала підтримку для 48 партій постачання західного озброєння для українських сил оборони, і тепер Україна відповідає взаємністю, розташовуючи свої виробничі потужності на польській території.

Сікорський також повідомив про плани реалізації оборонних проєктів у рамках програми ЄС SAFE.

Ми використовуємо безпековий механізм ЄС, за яким 44 мільярди євро буде витрачено на посилення оборонної промисловості. Деякі проєкти будуть реалізовані з європейськими партнерами, а також з Україною,

Радослав Сікорський

Радослав Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі

