Україна переміщує частину виробництва дронів і ракет на територію Польщі — Сікорський

Україна почала переміщувати частину виробництва дронів і ракет на територію Польщі. Водночас Варшава вже надала підтримку для 48 партій постачання західного озброєння для українських сил оборони.
Частину виробництва дронів і ракет України переміщено до Польщі
Про це в інтерв’ю TVP World повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
Сікорський також повідомив про плани реалізації оборонних проєктів у рамках програми ЄС SAFE.
