"Викликає огиду". Сікорський присоромив Навроцького через позицію щодо України
Категорія
Політика
Дата публікації

"Викликає огиду". Сікорський присоромив Навроцького через позицію щодо України

Сікорський
Джерело:  RMF FM

Шеф польської дипломатії Радослав Сікорський відверто зізнався, що те, як президент його країни Кароль Навроцький наполегливо та довго добивається почестей чи вибачень від України під час війни, викликає у нього відразу. Однак, мовляв, до поведінки українського лідера Володимира Зеленського також є питання.

Головні тези:

  • Сікорський вважає дивною поведінку обох президентів.
  • Він також зауважив, що війна змінює правила гри.

Сікорський закликав Навроцького та Зеленського схаменутися

Очільник МЗС Польще не приховує свого обурення через те, що Кароль Навроцький навіть не планує здійснити офіційний візит до України.

Наполегливе вимагання вибачень, пошани в ситуації, коли вони борються за життя, викликає у мене огиду, але з іншого боку, президент Зеленський не втратив би свою корону, якби, проїжджаючи Польщею, попросив про візит до Президентського палацу.

Радослав Сікорський

Радослав Сікорський

Глава МЗС Польщі

Польський журналіст звернув увагу міністра на те, що відповідно до дипломатичного протоколу, президент з меншим стажем відвідує того, хто перебуває на посаді довше.

На переконання Сікорського, війна завжди змінює права гри.

Сподіваюся, що це не привід для демонстрації своєї неприязні до країни, яка хоробро бореться і тримає війська Путіна подалі від наших кордонів, — наголосив Сікорський, критикуючи поведінку президента Польщі.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Індійська журналістка загнала Путіна у глухий кут питаннями про Україну — відео
Путін
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
140 млрд євро для України. США перешкоджають роботі ЄС
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Мерц поставив Трампа на місце після цинічної вимоги щодо України
Мерц

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?