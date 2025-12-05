"Викликає огиду". Сікорський присоромив Навроцького через позицію щодо України

Шеф польської дипломатії Радослав Сікорський відверто зізнався, що те, як президент його країни Кароль Навроцький наполегливо та довго добивається почестей чи вибачень від України під час війни, викликає у нього відразу. Однак, мовляв, до поведінки українського лідера Володимира Зеленського також є питання.

Сікорський закликав Навроцького та Зеленського схаменутися

Очільник МЗС Польще не приховує свого обурення через те, що Кароль Навроцький навіть не планує здійснити офіційний візит до України.

Наполегливе вимагання вибачень, пошани в ситуації, коли вони борються за життя, викликає у мене огиду, але з іншого боку, президент Зеленський не втратив би свою корону, якби, проїжджаючи Польщею, попросив про візит до Президентського палацу. Радослав Сікорський Глава МЗС Польщі

Польський журналіст звернув увагу міністра на те, що відповідно до дипломатичного протоколу, президент з меншим стажем відвідує того, хто перебуває на посаді довше.

На переконання Сікорського, війна завжди змінює права гри.