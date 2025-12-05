"Викликає огиду". Сікорський присоромив Навроцького через позицію щодо України

Шеф польської дипломатії Радослав Сікорський відверто зізнався, що те, як президент його країни Кароль Навроцький наполегливо та довго добивається почестей чи вибачень від України під час війни, викликає у нього відразу. Однак, мовляв, до поведінки українського лідера Володимира Зеленського також є питання.
Головні тези:
- Сікорський вважає дивною поведінку обох президентів.
- Він також зауважив, що війна змінює правила гри.
Сікорський закликав Навроцького та Зеленського схаменутися
Очільник МЗС Польще не приховує свого обурення через те, що Кароль Навроцький навіть не планує здійснити офіційний візит до України.
Польський журналіст звернув увагу міністра на те, що відповідно до дипломатичного протоколу, президент з меншим стажем відвідує того, хто перебуває на посаді довше.
На переконання Сікорського, війна завжди змінює права гри.
