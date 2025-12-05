"Вызывает отвращение". Сикорский пристыдил Навроцкого из-за позиции относительно Украины
"Вызывает отвращение". Сикорский пристыдил Навроцкого из-за позиции относительно Украины

Сикорский призвал Навроцкого и Зеленского опомниться
Источник:  RMF FM

Шеф польской дипломатии Радослав Сикорский откровенно признался, что то, как президент его страны Кароль Навроцкий настойчиво и долго добивается почестей или извинений от Украины во время войны, вызывает у него отвращение. Однако, мол, к поведению украинского лидера Владимира Зеленского тоже есть вопросы.

  • Сикорский считает странным поведение обоих президентов.
  • Он также отметил, что война меняет правила игры.

Глава МИД Польши не скрывает своего возмущения из-за того, что Кароль Навроцкий даже не планирует совершить официальный визит в Украину.

Настойчивое требование извинений, уважения в ситуации, когда они борются за жизнь, вызывает у меня отвращение, но с другой стороны, президент Зеленский не потерял бы свою корону, если бы, проезжая Польшей, попросил визит в Президентский дворец.

Радослав Сикорский

Радослав Сикорский

Глава МИД Польши

Польский журналист обратил внимание министра на то, что согласно дипломатическому протоколу президент с меньшим стажем посещает того, кто находится на должности дольше.

По убеждению Сикорского, война всегда меняет права игры.

Надеюсь, что это не повод для демонстрации своей неприязни к храброй стране, которая держит войска Путина подальше от наших границ, — подчеркнул Сикорский, критикуя поведение президента Польши.

