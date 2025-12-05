Шеф польской дипломатии Радослав Сикорский откровенно признался, что то, как президент его страны Кароль Навроцкий настойчиво и долго добивается почестей или извинений от Украины во время войны, вызывает у него отвращение. Однако, мол, к поведению украинского лидера Владимира Зеленского тоже есть вопросы.
Глава МИД Польши не скрывает своего возмущения из-за того, что Кароль Навроцкий даже не планирует совершить официальный визит в Украину.
Польский журналист обратил внимание министра на то, что согласно дипломатическому протоколу президент с меньшим стажем посещает того, кто находится на должности дольше.
По убеждению Сикорского, война всегда меняет права игры.
