Шеф польской дипломатии Радослав Сикорский откровенно признался, что то, как президент его страны Кароль Навроцкий настойчиво и долго добивается почестей или извинений от Украины во время войны, вызывает у него отвращение. Однако, мол, к поведению украинского лидера Владимира Зеленского тоже есть вопросы.

Глава МИД Польши не скрывает своего возмущения из-за того, что Кароль Навроцкий даже не планирует совершить официальный визит в Украину.

Настойчивое требование извинений, уважения в ситуации, когда они борются за жизнь, вызывает у меня отвращение, но с другой стороны, президент Зеленский не потерял бы свою корону, если бы, проезжая Польшей, попросил визит в Президентский дворец. Радослав Сикорский Глава МИД Польши

Польский журналист обратил внимание министра на то, что согласно дипломатическому протоколу президент с меньшим стажем посещает того, кто находится на должности дольше.

По убеждению Сикорского, война всегда меняет права игры.