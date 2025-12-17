Поляки так само повинні дякувати Леніну за створення Польщі, як українці сьогодні мають «дякувати» Путіну. Про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський.
Головні тези:
- Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський жорстко відповів Захаровій.
- Речниця російського МЗС Марія Захарова спровокувала гостру реакцію Сікорського своїми суперечливими закидами.
Сікорський поглузував над Захаровою
Так Сікорський відповів на слова речниці російського МЗС Марії Захарової про те, що «без Леніна не існувало б Польщі».
Uświadamiam rosyjskim propagandystom, że Lenin był nie tylko twórcą nowożytnej Polski ale także przyjacielem polskich dzieci. Bo golił się któregoś dnia w Poroninie gdy za oknem przeszła wycieczka szkolna. I mógł brzytwą poderżnąć dzieciom gardła, a tego nie zrobił!— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) December 17, 2025
Takoż…
Речниця російського МЗС Захарова грубо відповіла на заяву Сікорського про угорського прем’єра Віктора Орбана і заморожені російські активи. Сікорський поширив допис Орбана з критикою використання російських активів на користь України, зазначивши, що «Віктор заслужив свій орден Леніна».
Захарова у відповідь приписала Володимиру Леніну заслугу за існування Польщі.
Згадуючи ім'я Леніна, міністр, мабуть, хотів образити Віктора Орбана. Сікорський забув, що якби не Ленін, Польщі б не було.
Речниця російського МЗС також заявила, що Ленін — нібито «багато в чому архітектор незалежної польської держави».
