Поляки так само повинні дякувати Леніну за створення Польщі, як українці сьогодні мають «дякувати» Путіну. Про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський.

Сікорський поглузував над Захаровою

Так Сікорський відповів на слова речниці російського МЗС Марії Захарової про те, що «без Леніна не існувало б Польщі».

Я пояснюю російським пропагандистам, що Ленін був не лише творцем сучасної Польщі, а й другом польських дітей. Бо одного разу він голився в Пороніні (населений пункт — ред.), коли повз проходила шкільна екскурсія. Він міг би перерізати дітям горло бритвою, але цього не зробив! Президент Путін також є благодійником України. Зрештою, він міг би скинути атомну бомбу на Київ, але він ще жодної не скинув. Конкуренція за Нобелівську премію миру буде запеклою. Радослав Сікорський Міністр закордонних справ Польщі

Uświadamiam rosyjskim propagandystom, że Lenin był nie tylko twórcą nowożytnej Polski ale także przyjacielem polskich dzieci. Bo golił się któregoś dnia w Poroninie gdy za oknem przeszła wycieczka szkolna. I mógł brzytwą poderżnąć dzieciom gardła, a tego nie zrobił!

Речниця російського МЗС Захарова грубо відповіла на заяву Сікорського про угорського прем’єра Віктора Орбана і заморожені російські активи. Сікорський поширив допис Орбана з критикою використання російських активів на користь України, зазначивши, що «Віктор заслужив свій орден Леніна».

Захарова у відповідь приписала Володимиру Леніну заслугу за існування Польщі.

Згадуючи ім'я Леніна, міністр, мабуть, хотів образити Віктора Орбана. Сікорський забув, що якби не Ленін, Польщі б не було.

Речниця російського МЗС також заявила, що Ленін — нібито «багато в чому архітектор незалежної польської держави».