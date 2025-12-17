"Благодійники" Ленін і Путін. Сікорський жорстко відреагував на закиди Захарової
Категорія
Політика
Дата публікації

"Благодійники" Ленін і Путін. Сікорський жорстко відреагував на закиди Захарової

Сікорський
Джерело:  online.ua

Поляки так само повинні дякувати Леніну за створення Польщі, як українці сьогодні мають «дякувати» Путіну. Про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський.

Головні тези:

  • Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський жорстко відповів Захаровій.
  • Речниця російського МЗС Марія Захарова спровокувала гостру реакцію Сікорського своїми суперечливими закидами.

Сікорський поглузував над Захаровою

Так Сікорський відповів на слова речниці російського МЗС Марії Захарової про те, що «без Леніна не існувало б Польщі».

Я пояснюю російським пропагандистам, що Ленін був не лише творцем сучасної Польщі, а й другом польських дітей. Бо одного разу він голився в Пороніні (населений пункт — ред.), коли повз проходила шкільна екскурсія. Він міг би перерізати дітям горло бритвою, але цього не зробив! Президент Путін також є благодійником України. Зрештою, він міг би скинути атомну бомбу на Київ, але він ще жодної не скинув. Конкуренція за Нобелівську премію миру буде запеклою.

Радослав Сікорський

Радослав Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі

Речниця російського МЗС Захарова грубо відповіла на заяву Сікорського про угорського прем’єра Віктора Орбана і заморожені російські активи. Сікорський поширив допис Орбана з критикою використання російських активів на користь України, зазначивши, що «Віктор заслужив свій орден Леніна».

Захарова у відповідь приписала Володимиру Леніну заслугу за існування Польщі.

Згадуючи ім'я Леніна, міністр, мабуть, хотів образити Віктора Орбана. Сікорський забув, що якби не Ленін, Польщі б не було.

Речниця російського МЗС також заявила, що Ленін — нібито «багато в чому архітектор незалежної польської держави».

Як відомо, лідер російських більшовиків Ленін у 1913-1914 роках проживав поблизу населеного пункту Поронін на півдні сучасної Польщі, де до 1990 року був музей його імені.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Отримали Аляску". Сікорський публічно присоромив Трампа
Сікорський розкритикував підхід Трампа
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Сійярто та Сікорський посперечалися через Україну — що сталося
Сійярто
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Викликає огиду". Сікорський присоромив Навроцького через позицію щодо України
Сікорський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?