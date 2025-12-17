Поляки так же должны благодарить Ленина за создание Польши, как украинцы сегодня должны «благодарить» Путина. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Сикорский посмеялся над Захаровой

Так Сикорский ответил на слова пресс-секретаря российского МИД Марии Захаровой о том, что «без Ленина не существовало бы Польши».

Я объясняю российским пропагандистам, что Ленин был не только творцом современной Польши, но и другом польских детей. Ибо однажды он брился в Поронине (населенный пункт — ред.), когда мимо проходила школьная экскурсия. Он мог бы перерезать детям горло бритвой, но этого не сделал! Президент Путин также благотворитель Украины. В конце концов он мог бы сбросить атомную бомбу на Киев, но он еще ни одной не сбросил. Конкуренция за Нобелевскую премию мира будет жестокой. Радослав Сикорский Министр иностранных дел Польши

Uświadamiam rosyjskim propagandystom, że Lenin był nie tylko twórcą nowożytnej Polski ale także przyjacielem polskich dzieci. Bo golił się któregoś dnia w Poroninie gdy za oknem przeszła wycieczka szkolna. I mógł brzytwą poderżnąć dzieciom gardła, a tego nie zrobił!

Takoż… — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) December 17, 2025

Представитель российского МИД Захарова грубо ответила на заявление Сикорского об венгерском премьере Викторе Орбане и замороженных российских активах. Сикорский распространил сообщение Орбана с критикой использования российских активов в пользу Украины, отметив, что «Виктор заслужил свой орден Ленина».

Захарова в ответ приписала Владимиру Ленину награду за существование Польши.

Вспоминая имя Ленина, министр, вероятно, хотел обидеть Виктора Орбана. Сикорский забыл, что если бы не Ленин, Польши не было бы.

Представитель российского МИД также заявила, что Ленин — якобы «во многом архитектор независимого польского государства».