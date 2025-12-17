Поляки так же должны благодарить Ленина за создание Польши, как украинцы сегодня должны «благодарить» Путина. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.
Главные тезисы
- Радослав Сикорский реагирует на упреки Марии Захаровой относительно Ленина и Путина.
- Поляки должны благодарить Ленина за создание современной Польши, а украинцы - Путина за независимость.
- Возникла дискуссия о том, является ли Ленин творцом независимого польского государства.
Сикорский посмеялся над Захаровой
Так Сикорский ответил на слова пресс-секретаря российского МИД Марии Захаровой о том, что «без Ленина не существовало бы Польши».
Uświadamiam rosyjskim propagandystom, że Lenin był nie tylko twórcą nowożytnej Polski ale także przyjacielem polskich dzieci. Bo golił się któregoś dnia w Poroninie gdy za oknem przeszła wycieczka szkolna. I mógł brzytwą poderżnąć dzieciom gardła, a tego nie zrobił!— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) December 17, 2025
Takoż…
Представитель российского МИД Захарова грубо ответила на заявление Сикорского об венгерском премьере Викторе Орбане и замороженных российских активах. Сикорский распространил сообщение Орбана с критикой использования российских активов в пользу Украины, отметив, что «Виктор заслужил свой орден Ленина».
Захарова в ответ приписала Владимиру Ленину награду за существование Польши.
Вспоминая имя Ленина, министр, вероятно, хотел обидеть Виктора Орбана. Сикорский забыл, что если бы не Ленин, Польши не было бы.
Представитель российского МИД также заявила, что Ленин — якобы «во многом архитектор независимого польского государства».
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-