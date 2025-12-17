"Благотворители" Ленин и Путин. Сикорский жестко отреагировал на упреки Захаровой
Сикорский
Источник:  online.ua

Поляки так же должны благодарить Ленина за создание Польши, как украинцы сегодня должны «благодарить» Путина. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Главные тезисы

  • Радослав Сикорский реагирует на упреки Марии Захаровой относительно Ленина и Путина.
  • Поляки должны благодарить Ленина за создание современной Польши, а украинцы - Путина за независимость.
  • Возникла дискуссия о том, является ли Ленин творцом независимого польского государства.

Сикорский посмеялся над Захаровой

Так Сикорский ответил на слова пресс-секретаря российского МИД Марии Захаровой о том, что «без Ленина не существовало бы Польши».

Я объясняю российским пропагандистам, что Ленин был не только творцом современной Польши, но и другом польских детей. Ибо однажды он брился в Поронине (населенный пункт — ред.), когда мимо проходила школьная экскурсия. Он мог бы перерезать детям горло бритвой, но этого не сделал! Президент Путин также благотворитель Украины. В конце концов он мог бы сбросить атомную бомбу на Киев, но он еще ни одной не сбросил. Конкуренция за Нобелевскую премию мира будет жестокой.

Радослав Сикорский

Радослав Сикорский

Министр иностранных дел Польши

Представитель российского МИД Захарова грубо ответила на заявление Сикорского об венгерском премьере Викторе Орбане и замороженных российских активах. Сикорский распространил сообщение Орбана с критикой использования российских активов в пользу Украины, отметив, что «Виктор заслужил свой орден Ленина».

Захарова в ответ приписала Владимиру Ленину награду за существование Польши.

Вспоминая имя Ленина, министр, вероятно, хотел обидеть Виктора Орбана. Сикорский забыл, что если бы не Ленин, Польши не было бы.

Представитель российского МИД также заявила, что Ленин — якобы «во многом архитектор независимого польского государства».

Как известно, лидер российских большевиков Ленин в 1913-1914 годах проживал вблизи населенного пункта Поронин на юге Польши, где до 1990 года был музей его имени.

