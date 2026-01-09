Украина перемещает часть производства дронов и ракет на территорию Польши — Сикорский
Украина перемещает часть производства дронов и ракет на территорию Польши — Сикорский

Сикорский
Источник:  online.ua

Украина начала перемещать часть производства дронов и ракет на территорию Польши. В то же время Варшава уже оказала поддержку 48 партиям поставок западного вооружения для украинских сил обороны.

Главные тезисы

  • Украина переместила часть производства дронов и ракет на территорию Польши в рамках совместной оборонной стратегии.
  • Польша поддерживает украинские силы обороны снабжением западного вооружения, оказав поддержку для 48 партий поставок.

Часть производства дронов и ракет Украины перемещена в Польшу

Об этом в интервью TVP World сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Он отметил, что Польша уже оказала поддержку для 48 партий поставок западного вооружения для украинских сил обороны, и теперь Украина отвечает взаимностью, располагая свои производственные мощности на польской территории.

Сикорский также сообщил о планах по реализации оборонных проектов в рамках программы ЕС SAFE.

Мы используем механизм безопасности ЕС, по которому 44 миллиарда евро будет потрачено на усиление оборонной промышленности. Некоторые проекты будут реализованы с европейскими партнерами, а также с Украиной,

Радослав Сикорский

Радослав Сикорский

Министр иностранных дел Польши

