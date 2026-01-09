Украина перемещает часть производства дронов и ракет на территорию Польши — Сикорский

Украина начала перемещать часть производства дронов и ракет на территорию Польши. В то же время Варшава уже оказала поддержку 48 партиям поставок западного вооружения для украинских сил обороны.
Главные тезисы
- Украина переместила часть производства дронов и ракет на территорию Польши в рамках совместной оборонной стратегии.
- Польша поддерживает украинские силы обороны снабжением западного вооружения, оказав поддержку для 48 партий поставок.
Часть производства дронов и ракет Украины перемещена в Польшу
Об этом в интервью TVP World сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Сикорский также сообщил о планах по реализации оборонных проектов в рамках программы ЕС SAFE.
