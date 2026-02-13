Україна не програє війну проти Росії — Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що фінансова підтримка Європи в обороні України означає, що вона повинна отримати місце за столом переговорів, які проводяться за посередництва США.
Головні тези:
- Україна отримує фінансову підтримку від Європи в обороні.
- Перемога України відповідає стратегічним інтересам Європи.
- Росія вичерпує свої ресурси в війні з Україною.
Сікорський підтримав Україну та підкреслив роль Європи
Про це очільник польського МЗС розповів у кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки.
Сікорський додав, що перемога України відповідає стратегічним інтересам континенту.
Міністр закордонних справ Польщі також виступив проти твердження очільника Кремля Володимира Путіна, що перемога його армії в Україні неминуча.
Він також звернув увагу на неспроможність Росії повністю захопити територію Донбасу, контроль над яким Москва вимагає в переговорах щодо будь-якого мирного врегулювання.
Проте Сікорський закликав Європу залишатися пильною щодо загроз з боку Москви. «Російські можливості не такі, як ми думали — вони не можуть перемогти в Донбасі — але їхні наміри набагато гірші», — зазначив він.
Сікорський наголосив, що вимоги США до Європи взяти на себе відповідальність за власну оборону не нові, і що континент не завжди дотримувався минулих обіцянок з цього питання, що призвело до «нової відвертості» між США та іншими союзниками по НАТО.
