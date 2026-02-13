Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що фінансова підтримка Європи в обороні України означає, що вона повинна отримати місце за столом переговорів, які проводяться за посередництва США.

Сікорський підтримав Україну та підкреслив роль Європи

Про це очільник польського МЗС розповів у кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки.

Європа платить за оборону України, а США заробляють гроші на обороні України. Радослав Сікорський Міністр закордонних справ Польщі

Сікорський додав, що перемога України відповідає стратегічним інтересам континенту.

Міністр закордонних справ Польщі також виступив проти твердження очільника Кремля Володимира Путіна, що перемога його армії в Україні неминуча.

Україна не програє цю війну; Україна завдає Росії величезних збитків. Москва вичерпує свої ресурси і продала частину золотих запасів, щоб підтримувати свою військову економіку. Поширити

Він також звернув увагу на неспроможність Росії повністю захопити територію Донбасу, контроль над яким Москва вимагає в переговорах щодо будь-якого мирного врегулювання.

Проте Сікорський закликав Європу залишатися пильною щодо загроз з боку Москви. «Російські можливості не такі, як ми думали — вони не можуть перемогти в Донбасі — але їхні наміри набагато гірші», — зазначив він.

Сікорський наголосив, що вимоги США до Європи взяти на себе відповідальність за власну оборону не нові, і що континент не завжди дотримувався минулих обіцянок з цього питання, що призвело до «нової відвертості» між США та іншими союзниками по НАТО.