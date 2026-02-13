Україна не програє війну проти Росії — Сікорський
Категорія
Політика
Дата публікації

Україна не програє війну проти Росії — Сікорський

Сікорський
Read in English
Джерело:  Bloomberg

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що фінансова підтримка Європи в обороні України означає, що вона повинна отримати місце за столом переговорів, які проводяться за посередництва США.

Головні тези:

  • Україна отримує фінансову підтримку від Європи в обороні.
  • Перемога України відповідає стратегічним інтересам Європи.
  • Росія вичерпує свої ресурси в війні з Україною.

Сікорський підтримав Україну та підкреслив роль Європи

Про це очільник польського МЗС розповів у кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки.

Європа платить за оборону України, а США заробляють гроші на обороні України.

Радослав Сікорський

Радослав Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі

Сікорський додав, що перемога України відповідає стратегічним інтересам континенту.

Міністр закордонних справ Польщі також виступив проти твердження очільника Кремля Володимира Путіна, що перемога його армії в Україні неминуча.

Україна не програє цю війну; Україна завдає Росії величезних збитків. Москва вичерпує свої ресурси і продала частину золотих запасів, щоб підтримувати свою військову економіку.

Він також звернув увагу на неспроможність Росії повністю захопити територію Донбасу, контроль над яким Москва вимагає в переговорах щодо будь-якого мирного врегулювання.

Проте Сікорський закликав Європу залишатися пильною щодо загроз з боку Москви. «Російські можливості не такі, як ми думали — вони не можуть перемогти в Донбасі — але їхні наміри набагато гірші», — зазначив він.

Сікорський наголосив, що вимоги США до Європи взяти на себе відповідальність за власну оборону не нові, і що континент не завжди дотримувався минулих обіцянок з цього питання, що призвело до «нової відвертості» між США та іншими союзниками по НАТО.

Європа повинна поставитися до цього серйозно. Ми, європейці, тепер повинні посилити свої сухопутні війська.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Викликає огиду". Сікорський присоромив Навроцького через позицію щодо України
Сікорський
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Благодійники" Ленін і Путін. Сікорський жорстко відреагував на закиди Захарової
Сікорський
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Україна переміщує частину виробництва дронів і ракет на територію Польщі — Сікорський
Сікорський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?