Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что финансовая поддержка Европы в обороне Украины означает, что она должна получить место за столом переговоров, проводимых при посредничестве США.
Главные тезисы
- Финансовая поддержка Европы в обороне Украины гарантирует ее успех в войне против России.
- Победа Украины соответствует стратегическим интересам Европы и континента в целом.
- Исчерпывая ресурсы, Россия не способна полностью захватить территорию Донбасса, что делает невозможным ее победу в войне с Украиной.
Сикорский поддержал Украину и подчеркнул роль Европы
Об этом глава польского МИД рассказал в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.
Сикорский добавил, что победа Украины отвечает стратегическим интересам континента.
Министр иностранных дел Польши также выступил против утверждения главы Кремля Владимира Путина, что победа его армии в Украине неизбежна.
Он также обратил внимание на неспособность России полностью захватить территорию Донбасса, контроль над которым Москва требует в переговорах по любому мирному урегулированию.
Однако Сикорский призвал Европу оставаться бдительным по поводу угроз со стороны Москвы. "Российские возможности не такие, как мы думали — они не могут победить в Донбассе — но их намерения гораздо хуже", — отметил он.
Сикорский подчеркнул, что требования США к Европе взять на себя ответственность за собственную оборону не новые, и что континент не всегда соблюдал прошлые обещания по этому вопросу, что привело к «новой откровенности» между США и другими союзниками по НАТО.
