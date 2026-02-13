Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что финансовая поддержка Европы в обороне Украины означает, что она должна получить место за столом переговоров, проводимых при посредничестве США.

Сикорский поддержал Украину и подчеркнул роль Европы

Об этом глава польского МИД рассказал в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

Европа платит за оборону Украины, а США получают деньги на обороне Украины. Радослав Сикорский Министр иностранных дел Польши

Сикорский добавил, что победа Украины отвечает стратегическим интересам континента.

Министр иностранных дел Польши также выступил против утверждения главы Кремля Владимира Путина, что победа его армии в Украине неизбежна.

Украина не проигрывает эту войну; Украина наносит России огромный ущерб. Москва исчерпывает свои ресурсы и продала часть золотых запасов, чтобы поддерживать свою военную экономику. Поделиться

Он также обратил внимание на неспособность России полностью захватить территорию Донбасса, контроль над которым Москва требует в переговорах по любому мирному урегулированию.

Однако Сикорский призвал Европу оставаться бдительным по поводу угроз со стороны Москвы. "Российские возможности не такие, как мы думали — они не могут победить в Донбассе — но их намерения гораздо хуже", — отметил он.

Сикорский подчеркнул, что требования США к Европе взять на себя ответственность за собственную оборону не новые, и что континент не всегда соблюдал прошлые обещания по этому вопросу, что привело к «новой откровенности» между США и другими союзниками по НАТО.