Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что финансовая поддержка Европы в обороне Украины означает, что она должна получить место за столом переговоров, проводимых при посредничестве США.

Главные тезисы

  • Финансовая поддержка Европы в обороне Украины гарантирует ее успех в войне против России.
  • Победа Украины соответствует стратегическим интересам Европы и континента в целом.
  • Исчерпывая ресурсы, Россия не способна полностью захватить территорию Донбасса, что делает невозможным ее победу в войне с Украиной.

Сикорский поддержал Украину и подчеркнул роль Европы

Об этом глава польского МИД рассказал в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

Европа платит за оборону Украины, а США получают деньги на обороне Украины.

Радослав Сикорский

Радослав Сикорский

Министр иностранных дел Польши

Сикорский добавил, что победа Украины отвечает стратегическим интересам континента.

Министр иностранных дел Польши также выступил против утверждения главы Кремля Владимира Путина, что победа его армии в Украине неизбежна.

Украина не проигрывает эту войну; Украина наносит России огромный ущерб. Москва исчерпывает свои ресурсы и продала часть золотых запасов, чтобы поддерживать свою военную экономику.

Он также обратил внимание на неспособность России полностью захватить территорию Донбасса, контроль над которым Москва требует в переговорах по любому мирному урегулированию.

Однако Сикорский призвал Европу оставаться бдительным по поводу угроз со стороны Москвы. "Российские возможности не такие, как мы думали — они не могут победить в Донбассе — но их намерения гораздо хуже", — отметил он.

Сикорский подчеркнул, что требования США к Европе взять на себя ответственность за собственную оборону не новые, и что континент не всегда соблюдал прошлые обещания по этому вопросу, что привело к «новой откровенности» между США и другими союзниками по НАТО.

Европа должна отнестись к этому серьезно. Мы, европейцы, должны усилить свои сухопутные войска.

