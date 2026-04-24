Сікорський прогнозує Путіну "долю поваленого імператора"
Джерело:  Corriere della Sera

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Володимира Путіна можуть усунути представники його ж оточення, після чого переговори про завершення війни вестиме вже новий лідер.

Головні тези:

  • Можливість усунення Путина від влади його оточенням і перехід до мирних переговорів з новим лідером.
  • Історичні паралелі підтверджують можливість завершення війни з іншим керівництвом.
  • Диктатори часто опиняються під загрозою влади при припиненні конфліктів без явних перемог.

Путіна може очікувати “доля поваленого імператора” — Сікорський

За словами Сікорського, існує ймовірність, що очільник Кремля може бути відсторонений людьми з найближчого кола. У такому разі процес мирних переговорів перейде до його можливого наступника.

Дипломат зазначив, що в історії нерідко траплялося, коли держави завершували війни вже з іншим керівництвом. Він також нагадав, що багато авторитарних лідерів втрачали владу через дії власного оточення.

Тут, у Римі, мені не потрібно розповідати, скільки імператорів було усунуто їхньою власною преторіанською гвардією... Диктатори завжди усвідомлюють це дуже пізно.

Радослав Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі

На думку глави польського МЗС, для Путіна продовження невдалої війни може здаватися безпечнішим сценарієм, ніж її завершення без очевидного результату.

Проблема диктаторів, які вступили у війну, в тому, що якщо вони припинять конфлікт без явної перемоги, їхня влада опиниться під загрозою.

Сікорський також вказав, що російські військові не надають Путіну повної інформації про становище на фронті. За його словами, це лише посилює стратегічний глухий кут, у якому опинився Кремль.

