Рейтинг президента Трампа у США впав до мінімуму

Рівень схвалення діяльності президента США Дональда Трампа знизився до найнижчого показника під час його другого терміну. За даними опитування, 37% американців підтримують його роботу, тоді як 63% — не схвалюють, головним чином через інфляцію та війну з Іраном.
Головні тези:
- Рейтинг президента Дональда Трампа в США досяг найнижчих значень через інфляцію та війну з Іраном.
- Дослідження показали, що більшість американців не схвалюють політику Трампа, особливо у контексті економічної ситуації.
Про це стало відомо з даних опитування NBC News Decision Desk Poll.
Загалом 63% респондентів не схвалюють його діяльність на посаді глави держави, з них половина висловлює категоричне невдоволення.
Однією з головних причин падіння рейтингу стала економічна ситуація. Дві третини опитаних не підтримують дії адміністрації щодо боротьби з інфляцією та зростанням вартості життя. Для 45% американців саме ціни й витрати на життя залишаються найважливішою економічною проблемою.
Близько 40% респондентів заявили, що їхнє фінансове становище зараз гірше, ніж рік тому, тоді як 19% відзначили покращення. Також майже дві третини опитаних повідомили, що підвищення цін на бензин є серйозною або частково серйозною проблемою для їхніх сімей.
Водночас серед прихильників Республіканської партії підтримка Трампа залишається високою, хоча й дещо знизилася. Позитивно оцінюють його діяльність 83% республіканців, що на кілька пунктів менше, ніж на початку року.
В опитуванні взяли участь 32 433 дорослих онлайн із 30 березня по 13 квітня. Похибка становить плюс-мінус 1,8 відсоткового пункту. Відсотки можуть не дорівнювати 100 через округлення.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-