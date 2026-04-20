Рейтинг президента Трампа у США впав до мінімуму
Джерело:  NBC News

Рівень схвалення діяльності президента США Дональда Трампа знизився до найнижчого показника під час його другого терміну. За даними опитування, 37% американців підтримують його роботу, тоді як 63% — не схвалюють, головним чином через інфляцію та війну з Іраном.

Головні тези:

  • Рейтинг президента Дональда Трампа в США досяг найнижчих значень через інфляцію та війну з Іраном.
  • Дослідження показали, що більшість американців не схвалюють політику Трампа, особливо у контексті економічної ситуації.

Згідно з опитуванням NBC News Decision Desk Poll, проведеним на платформі SurveyMonkey з 30 березня по 13 квітня, більшість американців негативно оцінюють політику президента США Дональда Трампа.

Загалом 63% респондентів не схвалюють його діяльність на посаді глави держави, з них половина висловлює категоричне невдоволення.

Однією з головних причин падіння рейтингу стала економічна ситуація. Дві третини опитаних не підтримують дії адміністрації щодо боротьби з інфляцією та зростанням вартості життя. Для 45% американців саме ціни й витрати на життя залишаються найважливішою економічною проблемою.

Близько 40% респондентів заявили, що їхнє фінансове становище зараз гірше, ніж рік тому, тоді як 19% відзначили покращення. Також майже дві третини опитаних повідомили, що підвищення цін на бензин є серйозною або частково серйозною проблемою для їхніх сімей.

Ще одним фактором невдоволення стала війна США з Іраном. Опитування показало, що приблизно дві третини американців не схвалюють дії президента у цьому конфлікті. При цьому 61% респондентів вважають, що Сполучені Штати не повинні вживати подальших військових дій проти Ірану.

Водночас серед прихильників Республіканської партії підтримка Трампа залишається високою, хоча й дещо знизилася. Позитивно оцінюють його діяльність 83% республіканців, що на кілька пунктів менше, ніж на початку року.

В опитуванні взяли участь 32 433 дорослих онлайн із 30 березня по 13 квітня. Похибка становить плюс-мінус 1,8 відсоткового пункту. Відсотки можуть не дорівнювати 100 через округлення.

