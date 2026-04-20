Рейтинг президента Трампа в США упал до минимума

Уровень одобрения деятельности президента США Дональда Трампа снизился до самого низкого показателя во время его второго срока. По данным опроса, 37% американцев поддерживают его работу, в то время как 63% — не одобряют, главным образом из-за инфляции и войны с Ираном.

Главные тезисы

  • Уровень одобрения деятельности президента США Дональда Трампа снизился до 37%, причиной стало ухудшение экономической ситуации и война с Ираном.
  • Большинство американцев выразили недовольство политикой Трампа, особенно в сфере экономики.

Об этом стало известно из данных опроса NBC News Decision Desk Poll.

Согласно опросу NBC News Decision Desk Poll, проведенному на платформе SurveyMonkey с 30 марта по 13 апреля, большинство американцев негативно оценивают политику президента США Дональда Трампа.

В общей сложности 63% респондентов не одобряют его деятельность в должности главы государства, из них половина выражает категорическое недовольство.

Одной из главных причин падения рейтинга стала экономическая ситуация. Две трети опрошенных не поддерживают действия администрации по борьбе с инфляцией и ростом стоимости жизни. Для 45% американцев цены и расходы на жизнь остаются важнейшей экономической проблемой.

Около 40% респондентов заявили, что их финансовое положение сейчас хуже, чем год назад, в то время как 19% отметили улучшение. Также почти две трети опрошенных сообщили, что повышение цен на бензин является серьезной или отчасти серьезной проблемой для их семей.

Еще одним фактором недовольства стала война США с Ираном. Опрос показал, что около двух третей американцев не одобряют действия президента в этом конфликте. При этом 61% респондентов считают, что Соединенные Штаты не должны предпринимать дальнейших военных действий против Ирана.

В то же время, среди сторонников Республиканской партии поддержка Трампа остается высокой, хотя и несколько снизилась. Положительно оценивают его деятельность 83% республиканцев, что на несколько пунктов меньше, чем в начале года.

В опросе приняли участие 32 433 взрослых онлайн с 30 марта по 13 апреля. Погрешность составляет плюс-минус 1,8 процентного пункта. Проценты могут не равняться 100 из-за округления.

