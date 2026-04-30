США рассматривают возможность сокращения своих войск в ФРГ — Трамп

Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность сокращения американского военного контингента в Германии.

Трамп угрожает вывести войска США из Германии

Об этом хозяин Белого дома сообщил в своей соцсети Truth Social.

Соединенные Штаты изучают и рассматривают возможное сокращение войск в Германии, и решение будет принято в течение ближайшего короткого периода. Дональд Трамп Президент США

По данным медиа, на базах в ФРГ на декабрь 2025 года находились 36 тыс американских военных США.

Ранее Трамп подверг критике канцлера Германии Мерца, извратив его высказывания по ядерной программе Ирана.

Фридрих Мерц отметил, что у Вашингтона нет стратегии в развязанной войне против Ирана, а американская нация «унижена» иранским руководством из-за неудачных переговоров в Исламабаде.