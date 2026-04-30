США рассматривают возможность сокращения своих войск в ФРГ — Трамп
Категория
Мир
Дата публикации

Donald Trump
Трамп
Read in English
Читати українською

Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность сокращения американского военного контингента в Германии.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп объявил о возможном сокращении военных сил США в Германии, вызвав обеспокоенность в международном сообществе.
  • Решение об уменьшении военного контингента может иметь серьезные геополитические последствия для региона и мирового порядка.

Трамп угрожает вывести войска США из Германии

Об этом хозяин Белого дома сообщил в своей соцсети Truth Social.

Соединенные Штаты изучают и рассматривают возможное сокращение войск в Германии, и решение будет принято в течение ближайшего короткого периода.

Дональд Трамп

Президент США

По данным медиа, на базах в ФРГ на декабрь 2025 года находились 36 тыс американских военных США.

Ранее Трамп подверг критике канцлера Германии Мерца, извратив его высказывания по ядерной программе Ирана.

Фридрих Мерц отметил, что у Вашингтона нет стратегии в развязанной войне против Ирана, а американская нация «унижена» иранским руководством из-за неудачных переговоров в Исламабаде.

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Donald Trump
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?