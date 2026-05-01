Украина поразила 11 районов сосредоточения личного состава армии РФ
Генштаб ВСУ отчитывается, что 30 апреля авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали три пункта управления беспилотными летательными аппаратами, одну артиллерийскую систему на огневой позиции, 11 районов сосредоточения личного состава и один важный объект российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Начались 1528 сутки полномасштабной войны России против Украины.
  • Вчера на фронте произошло 138 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 1 мая 2026 года

Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 01.05.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 331 710 (+1 420) человек;

  • танков — 11 903 (+2) ед;

  • боевых бронированных машин — 24 496 (+3) ед;

  • артиллерийских систем — 41 044 (+100) ед;

  • РСЗО — 1 757 (+1) ед;

  • средств ПВО — 1 357 (+1) ед;

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 265 284 (+1 924) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 93 009 (+403) ед;

  • специальной техники — 4 150 (+2) ед.

Силы обороны отражают попытки оккупантов продвигаться вглубь территории Украины, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике на разных участках фронта.

Вчера противник нанес 76 авиационных ударов, сбросил 255 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9499 дронов-камикадзе и произвел 3304 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 49 — из реактивных систем залпового огня.

