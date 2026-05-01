Украина поразила 11 районов сосредоточения личного состава армии РФ

Генштаб ВСУ отчитывается, что 30 апреля авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали три пункта управления беспилотными летательными аппаратами, одну артиллерийскую систему на огневой позиции, 11 районов сосредоточения личного состава и один важный объект российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начались 1528 сутки полномасштабной войны России против Украины.
- Вчера на фронте произошло 138 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 1 мая 2026 года
Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 01.05.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 331 710 (+1 420) человек;
танков — 11 903 (+2) ед;
боевых бронированных машин — 24 496 (+3) ед;
артиллерийских систем — 41 044 (+100) ед;
РСЗО — 1 757 (+1) ед;
средств ПВО — 1 357 (+1) ед;
БпЛА оперативно-тактического уровня — 265 284 (+1 924) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 93 009 (+403) ед;
специальной техники — 4 150 (+2) ед.
Силы обороны отражают попытки оккупантов продвигаться вглубь территории Украины, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике на разных участках фронта.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-