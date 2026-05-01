Україна уразила 11 районів зосередження особового складу армії РФ

Генштаб ЗСУ звітує, що 30 квітня авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували три пункти управління безпілотними літальними апаратами, одну артилерійську систему на вогневій позиції, 11 районів зосередження особового складу та один інший важливий об’єкт російських загарбників.