Україна уразила 11 районів зосередження особового складу армії РФ

Генштаб ЗСУ звітує, що 30 квітня авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували три пункти управління безпілотними літальними апаратами, одну артилерійську систему на вогневій позиції, 11 районів зосередження особового складу та один інший важливий об’єкт російських загарбників.
Головні тези:
- Розпочалася 1528-ма доба повномасштабної війни Росії проти України.
- Вчора на фронті відбулося 138 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 1 травня 2026 року
Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 01.05.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 331 710 (+1 420) осіб;
танків — 11 903 (+2) од;
бойових броньованих машин — 24 496 (+3) од;
артилерійських систем — 41 044 (+100) од;
РСЗВ — 1 757 (+1) од;
засобів ППО — 1 357 (+1) од;
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 265 284 (+1 924) од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 93 009 (+403) од;
спеціальної техніки — 4 150 (+2) од.
Сили оборони відбивають спроби окупантів просуватися вглиб території України, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці на різних ділянках фронту.
