ППО знешкодила 190 цілей під час повітряного нападу РФ

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що протягом минулої ночі російські загарбники здійснювали атаку на мирні українські міста та села 210 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.
Головні тези:
- Цього разу російські дрони збивали на півночі, півдні та сході країни.
- Підтверджено влучання 20 ударних БпЛА на 14 локаціях
Сили ППО України змогли відбити нову атаку РФ
Черговий повітряний напад ворога почався ще о 17:45 30 квітня.
Російські дрони летіли із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим, ТОТ Донецьк.
Варто зазначити, близько 140 із них — "шахеди".
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.
