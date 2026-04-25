Естонія пропонує нове джерело для фінансування відбудови України

Очільник естонського уряду Крістан Міхал запропонував фінансувати відбудову України коштом мит на російський імпорт. Ба більше, він вимагає посилити візові обмеження для росіян, причетних до війни.

Росія повинна платити за відбудову України

Міхал звертає увагу світу на те, що вартість відновлення зруйнованої інфраструктури та знищених міст України уже сягає сотень мільярдів євро, а війна ще навіть не закінчилася.

На цьому тлі прем’єр-міністр Естонії нагадав, що Європа вже ввела санкції, заборонила чимало російської продукції і впровадила мита на зерно та добрива.

Попри усі ці зусилля, офіційний Брюссель досі не підвищував ставки на дозволені до імпорту товари з чіткою метою допомоги Україні.

За словами Міхада, сама ідея використання торговельної політики для безпекових цілей залишається суперечливою в ЄС.

Нам потрібно обкласти митом російські товари, щоб компенсувати завдані збитки. Про це говорять у різних колах і на різних зустрічах: різні види мита на російські товари могли б фінансувати відбудову України. Крістан Міхал Прем’єр-міністр Естонії

Що важливо розуміти, уже 7 союзників Києва в Євросоюзі закликали запровадити мита на російську продукцію — таку, як сталь і добрива.