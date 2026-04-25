Україна готова до перемовин із Росією і США в Азербайджані

Ми поділилися із президентом Азербайджану, що готові до тристоронніх переговорів. У нас вже були такі переговори у Туреччині та з американськими партнерами у Швейцарії. Ми готові до найближчих переговорів в Азербайджані, якщо Росія буде готова до дипломатії.