Україна готова до перемовин із Росією і США в Азербайджані

Глава держави Володимир Зеленський повідомив, що Україна налаштована провести тристоронні переговори з Росією та США в Азербайджані. Головне, щоб команди Дональда Трампа та Володимира Путіна згодилися на цю пропозицію.
Головні тези:
- Зеленський розпочав візит в Азербайджан із зустрічі з українською експертною командою.
- Київ та Баку змогли підписати одразу 6 важливих угод.
Україна добивається продовження мирних перемовин
За словами українського лідера, у межах його візиту Київ та Баку підписали шість угод.
Зеленський наголосив, що насамперед йдеться про посилення безпеки та збільшення товарообігу.
У центрі уваги сторін - безпека, тобто оборонно-промисловий комплекс.
На цьому тлі Зеленський висловив вдячність Ільхаму Алієву за 11 енергетичних пакетів, якими Азербайджан підтримував Україну, а також за допомогу українським дітям із прикордонних територій.
