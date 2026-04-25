Україна готова до перемовин із Росією і США в Азербайджані
Україна готова до перемовин із Росією і США в Азербайджані

Володимир Зеленський
Зеленський та Алієв
Глава держави Володимир Зеленський повідомив, що Україна налаштована провести тристоронні переговори з Росією та США в Азербайджані. Головне, щоб команди Дональда Трампа та Володимира Путіна згодилися на цю пропозицію.

Головні тези:

  • Зеленський розпочав візит в Азербайджан із зустрічі з українською експертною командою.
  • Київ та Баку змогли підписати одразу 6 важливих угод.

Україна добивається продовження мирних перемовин

Ми поділилися із президентом Азербайджану, що готові до тристоронніх переговорів. У нас вже були такі переговори у Туреччині та з американськими партнерами у Швейцарії. Ми готові до найближчих переговорів в Азербайджані, якщо Росія буде готова до дипломатії.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За словами українського лідера, у межах його візиту Київ та Баку підписали шість угод.

Зеленський наголосив, що насамперед йдеться про посилення безпеки та збільшення товарообігу.

У центрі уваги сторін - безпека, тобто оборонно-промисловий комплекс.

Україна продемонструвала стійкість під час цієї війни проти агресора і сьогодні ділиться своїм досвідом. Розвиватимемо нашу співпрацю, спільне виробництво — це дуже важливі напрями, які точно збільшать безпеку наших країн, - наголосив глава держави.

На цьому тлі Зеленський висловив вдячність Ільхаму Алієву за 11 енергетичних пакетів, якими Азербайджан підтримував Україну, а також за допомогу українським дітям із прикордонних територій.

