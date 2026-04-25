Зеленський розкрив причину свого візиту до Азербайджану

25 квітня речник президента України Сергій Никифоров офіційно підтвердив, що глава держави Володимир Зеленський упереше за роки повномасштабної війни прибув з офіційним візитом до Азербайджану. Там він проведе зустріч з лідером країни Ільхамом Алієвим.
Головні тези:
- У центрі уваги сторін буде оборонне співробітництво та енергетика.
- Також Зеленський спробує домовитися про нові інвестиції в Україну.
Зеленський уже в Азербайджані — які плани
За словами українського лідера, просто зараз його команда працює одразу над п’ятьма двосторонніми угодами з Азербайджаном.
На цьому тлі Володимир Зеленський підтвердив зустріч з експертною командою, яку напередодні відправляли до Баку.
Глава держави звернув увагу на те, що це його перший візит в Азербайджан впродовж війни.
Як зазначив глава держави, він має намір обговорити з азербайджанським колегою Ільхамом Алієвим оборонне співробітництво.
Що важливо розуміти, в центрі уваги буде не лише питання виробництва дронів, а й також енергетики.
