Зеленський розкрив причину свого візиту до Азербайджану
Зеленський та Алієв
Джерело:  Інтерфакс-Україна

25 квітня речник президента України Сергій Никифоров офіційно підтвердив, що глава держави Володимир Зеленський упереше за роки повномасштабної війни прибув з офіційним візитом до Азербайджану. Там він проведе зустріч з лідером країни Ільхамом Алієвим.

Головні тези:

  • У центрі уваги сторін буде оборонне співробітництво та енергетика.
  • Також Зеленський спробує домовитися про нові інвестиції в Україну.

Зеленський уже в Азербайджані — які плани

За словами українського лідера, просто зараз його команда працює одразу над п’ятьма двосторонніми угодами з Азербайджаном.

На цьому тлі Володимир Зеленський підтвердив зустріч з експертною командою, яку напередодні відправляли до Баку.

Згідно з цією доповіддю (експертів — ред.) у нас будуть домовленості, — зазначив він.

Глава держави звернув увагу на те, що це його перший візит в Азербайджан впродовж війни.

Я думаю, що це про щось говорить… і співробітництво, і політика також, і геополітика, безумовно.

Володимир Зеленський

Президент України

Як зазначив глава держави, він має намір обговорити з азербайджанським колегою Ільхамом Алієвим оборонне співробітництво.

Що важливо розуміти, в центрі уваги буде не лише питання виробництва дронів, а й також енергетики.

Що стосується інвестицій Азербайджану. У нас хороші відносини з компанією Socar, ми проговорювали (…) їх інвестиції в Україну, — додав Зеленський.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
США обіцяють не продовжувати винятки із санкцій для російської нафти
Бессент
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Макрон попередив, що тепер США, РФ і Китай виступають проти Європи
Макрон
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Негайний вступ України до ЄС, звісно, неможливий — Мерц
Мерц описав своє бачення євроінтеграції України

