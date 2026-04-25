Зеленский раскрыл причину своего визита в Азербайджан
Зеленский и Алиев
Источник:  Интерфакс-Украина

25 апреля спикер президента Украины Сергей Никифоров официально подтвердил, что глава государства Владимир Зеленский впервые за годы полномасштабной войны прибыл с официальным визитом в Азербайджан. Там он проведет встречу с лидером страны Ильхамом Алиевым.

Главные тезисы

  • В центре внимания сторон будет оборонное сотрудничество и энергетика.
  • Также Зеленский попытается договориться о новых инвестициях в Украину.

Зеленский уже в Азербайджане — какие планы

По словам украинского лидера, прямо сейчас его команда работает сразу над пятью двусторонними соглашениями с Азербайджаном.

На этом фоне Владимир Зеленский подтвердил встречу с экспертной командой, которую накануне отправляли в Баку.

Согласно этому докладу (экспертов — ред.) у нас будут договоренности, — отметил он.

Глава государства обратил внимание на то, что это его первый визит в Азербайджан во время войны.

Я думаю, что это о чем-то говорит… и сотрудничество, и политика тоже, и геополитика, безусловно.

Владимир Зеленский

Как отметил глава государства, он намерен обсудить с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым оборонное сотрудничество.

Что важно понимать, в центре внимания будет не только вопрос производства дронов, но и энергетики.

Что касается инвестиций Азербайджана. У нас хорошие отношения с компанией Socar, мы проговаривали (…) их инвестиции в Украину, — добавил Зеленский.

Больше по теме

