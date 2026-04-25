Зеленский раскрыл причину своего визита в Азербайджан

25 апреля спикер президента Украины Сергей Никифоров официально подтвердил, что глава государства Владимир Зеленский впервые за годы полномасштабной войны прибыл с официальным визитом в Азербайджан. Там он проведет встречу с лидером страны Ильхамом Алиевым.
Главные тезисы
- В центре внимания сторон будет оборонное сотрудничество и энергетика.
- Также Зеленский попытается договориться о новых инвестициях в Украину.
Зеленский уже в Азербайджане — какие планы
По словам украинского лидера, прямо сейчас его команда работает сразу над пятью двусторонними соглашениями с Азербайджаном.
На этом фоне Владимир Зеленский подтвердил встречу с экспертной командой, которую накануне отправляли в Баку.
Глава государства обратил внимание на то, что это его первый визит в Азербайджан во время войны.
Как отметил глава государства, он намерен обсудить с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым оборонное сотрудничество.
Что важно понимать, в центре внимания будет не только вопрос производства дронов, но и энергетики.
