США обещают не продлевать исключения из санкций для российской нефти

По словам главы Минфина США Скотта Бессента, команда Дональда Трампа не будет возобновлять действие указов, разрешающих закупку российской и иранской нефти, которые находятся в море.

В США утверждают, что РФ не получит еще одного исключения для своей нефти

Как утверждает американский министр финансов, вопрос о пролонгировании разового исключения для иранской и российской нефти вообще не стоит в повестке дня.

Относительно иранцев — никаких исключений. У нас действует блокада, и нефть не выходит. Мы считаем, что в ближайшие два-три дня им придется начать останавливать добычу, что будет очень плохо для их скважин. Скотт Бессент Министр финансов США

Глава ведомства обратил внимание на то, что иранская нефть находится под блокадой и фактически не выходит на рынок.

Что важно понимать, 13 марта команда Дональда Трампа выдала разрешение на продажу российской нефти, которая к тому моменту уже была загружена на танкеры в море.

Таким образом, официальный Вашингтон пытался стабилизировать цены, которые на тот момент превысили 100 долларов за баррель.