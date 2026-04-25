США обещают не продлевать исключения из санкций для российской нефти

По словам главы Минфина США Скотта Бессента, команда Дональда Трампа не будет возобновлять действие указов, разрешающих закупку российской и иранской нефти, которые находятся в море.
Главные тезисы
- 18 апреля Штаты еще на 30 дней отменили санкции в отношении российской нефти, которая уже находится в море на танкерах.
- Накануне команда Трампа уверяла, что этого не произойдет.
В США утверждают, что РФ не получит еще одного исключения для своей нефти
Как утверждает американский министр финансов, вопрос о пролонгировании разового исключения для иранской и российской нефти вообще не стоит в повестке дня.
Глава ведомства обратил внимание на то, что иранская нефть находится под блокадой и фактически не выходит на рынок.
Что важно понимать, 13 марта команда Дональда Трампа выдала разрешение на продажу российской нефти, которая к тому моменту уже была загружена на танкеры в море.
Таким образом, официальный Вашингтон пытался стабилизировать цены, которые на тот момент превысили 100 долларов за баррель.
Как уже упоминалось ранее, исключения были введены до 11 апреля.
