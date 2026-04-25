США обіцяють не продовжувати винятки із санкцій для російської нафти
Джерело:  Associated Press

За словами глави Мінфіну США Скотта Бессента, команда Дональда Трампа не буде поновлювати дію указів, які дозволяли закупівлю російської та іранської нафти і нафтопродуктів, що наразі перебувають у морі.

Головні тези:

  • 18 квітня Штати ще на 30 днів скасували санкції щодо російської нафти, яка вже перебувала в морі на танкерах.
  • Напередодні команда Трампа запевняла, що цього не станеться.

У США стверджують, що РФ не отримає ще один виняток для своєї нафти

Як стверджує американський міністр фінансів, питання стосовно пролонгування разового винятку для іранської та російської нафти взагалі не стоїть на порядку денному.

Щодо іранців — жодних винятків. У нас діє блокада, і нафта не виходить. Ми вважаємо, що в найближчі два-три дні їм доведеться почати зупиняти видобуток, що буде дуже погано для їхніх свердловин.

Скотт Бессент

Міністр фінансів США

Глава відомства звернув увагу на те, що іранська нафта знаходиться під блокадою і фактично не виходить на ринок.

Що важливо розуміти, 13 березня команда Дональда Трампа видала дозвіл на продаж російської нафти, яка на той момент вже була завантажена на танкери у морі.

Таким чином офіційний Вашингтон намагався стабілізувати ціни, які на той момент перевищили 100 доларів за барель.

Як ужк згадувалося раніше, винятки були запроваджені до 11 квітня.

