Зеленский принял санкции против 130 военных командиров и религиозных деятелей РФ

Президент Владимир Зеленский подписал указы, которыми ввел решение Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно применения санкций против российских командиров, причастных к ракетным атакам против Украины, а также против российских религиозных деятелей, оправдывающих российскую агрессию.
Главные тезисы
- В рамках санкционных мер украинский президент ввел ограничения против 121 российского командира, участвовавшего в ракетных ударах на Украину.
- Также под санкции попали религиозные деятели, оправдывающие агрессию России, включая представителей РПЦ и смежных структур.
Зеленский принял новые санкции против РФ
Об этом идет речь на сайте ОПУ.
В ОПУ уточняют, что в первый санкционный список вошел 121 оккупант, причастный к нанесению массированных ракетных ударов по территории Украины. В частности, это командиры подразделений дальней авиации воздушно-космических сил.
В общей сложности с начала полномасштабного российского вторжения Россия использовала более 4100 крылатых ракет воздушного базирования и аэробалистических ракет. Именно эти подразделения наносили удары по детской больнице «Охматдет» 8 июля 2024-го, по многоэтажке в Тернополе 19 ноября 2025-го, по торговому центру «Амстор» в Кременчуге 27 июня 2022-го и по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры.
Также в список попали командиры военно-морского флота, которые обстреливали Украину с надводных кораблей и подлодок — носителей крылатых ракет «Калибр».
Также санкциям подвергнуты командиры ракетно-артиллерийских подразделений сухопутных войск, которые наносили удары с применением крылатых ракет наземного базирования и баллистических ракет «Искандер-М».
В общей сложности россияне более 1100 раз атаковали Украину с использованием ракет этого типа. Именно командиры этих подразделений организовывали и координировали удары по центральной части Сум 13 апреля 2025 года, где российская ракета убила 25 человек, по центру Чернигова 17 апреля 2024-го, где в результате российской атаки погибли 18 человек, и по селу Гроза на Харьковщине, 9 человек погибли.
Советник — уполномоченный Президента по санкционной политике Владислав Власюк подчеркнул, что это один из первых случаев, когда украинским спецслужбам удалось четко идентифицировать более 100 конкретных лиц, которые непосредственно отдают приказы и осуществляют пуски ракет против Украины.
Они — обычные террористы, которых следует санкционировать во всех юрисдикциях.
В пакете религиозных деятелей есть девять человек, которые публично призывали убивать украинцев, открыто поддерживают российскую агрессию против Украины и используют религию для пропаганды и оправдания вторжения России в нашу страну. Это представители РПЦ и соответствующих структур.
На сайте ОП размещены соответствующие указы Президента:
№303/2026 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 9 апреля 2026 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», где указаны российские командиры,
№304/2026 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 9 апреля 2026 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» против религиозных деятелей, оправдывающих агрессию России».
