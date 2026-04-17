Зеленский принял санкции против 130 военных командиров и религиозных деятелей РФ
Президент Владимир Зеленский подписал указы, которыми ввел решение Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно применения санкций против российских командиров, причастных к ракетным атакам против Украины, а также против российских религиозных деятелей, оправдывающих российскую агрессию.

Главные тезисы

  • В рамках санкционных мер украинский президент ввел ограничения против 121 российского командира, участвовавшего в ракетных ударах на Украину.
  • Также под санкции попали религиозные деятели, оправдывающие агрессию России, включая представителей РПЦ и смежных структур.

Зеленский принял новые санкции против РФ

Об этом идет речь на сайте ОПУ.

Президент Владимир Зеленский подписал указы, которыми ввел решение Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно применения санкций против российских командиров, причастных к ракетным атакам против Украины, а также российских религиозных деятелей, которые оправдывают агрессию России и распространяют российскую пропаганду.

В ОПУ уточняют, что в первый санкционный список вошел 121 оккупант, причастный к нанесению массированных ракетных ударов по территории Украины. В частности, это командиры подразделений дальней авиации воздушно-космических сил.

В общей сложности с начала полномасштабного российского вторжения Россия использовала более 4100 крылатых ракет воздушного базирования и аэробалистических ракет. Именно эти подразделения наносили удары по детской больнице «Охматдет» 8 июля 2024-го, по многоэтажке в Тернополе 19 ноября 2025-го, по торговому центру «Амстор» в Кременчуге 27 июня 2022-го и по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры.

Также в список попали командиры военно-морского флота, которые обстреливали Украину с надводных кораблей и подлодок — носителей крылатых ракет «Калибр».

Всего Россия использовала более 1500 ракет этого типа во время 160 атак по украинским городам и общинам. Командиры из этого списка причастны к ударам по киевским ТЭЦ, объектам энергетической инфраструктуры Львовщины, Ивано-Франковщины, Волыни, Николаевщины и Одесщины. Среди них, в частности, один из командиров 30-й дивизии надводных кораблей, который обеспечивал поддержку боеготовности фрегатов Адмирал Макаров и Адмирал Эссен.

Также санкциям подвергнуты командиры ракетно-артиллерийских подразделений сухопутных войск, которые наносили удары с применением крылатых ракет наземного базирования и баллистических ракет «Искандер-М».

В общей сложности россияне более 1100 раз атаковали Украину с использованием ракет этого типа. Именно командиры этих подразделений организовывали и координировали удары по центральной части Сум 13 апреля 2025 года, где российская ракета убила 25 человек, по центру Чернигова 17 апреля 2024-го, где в результате российской атаки погибли 18 человек, и по селу Гроза на Харьковщине, 9 человек погибли.

Советник — уполномоченный Президента по санкционной политике Владислав Власюк подчеркнул, что это один из первых случаев, когда украинским спецслужбам удалось четко идентифицировать более 100 конкретных лиц, которые непосредственно отдают приказы и осуществляют пуски ракет против Украины.

Они — обычные террористы, которых следует санкционировать во всех юрисдикциях.

В пакете религиозных деятелей есть девять человек, которые публично призывали убивать украинцев, открыто поддерживают российскую агрессию против Украины и используют религию для пропаганды и оправдания вторжения России в нашу страну. Это представители РПЦ и соответствующих структур.

В ОП подчеркнули, что всю необходимую информацию об этих двух санкционных пакетах Украина передаст партнерам для синхронизации санкций в их юрисдикциях.

На сайте ОП размещены соответствующие указы Президента:

  • №303/2026 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 9 апреля 2026 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», где указаны российские командиры,

  • №304/2026 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 9 апреля 2026 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» против религиозных деятелей, оправдывающих агрессию России».

